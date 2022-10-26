26 октября 2022
25 октября 2022

В ЯНАО загорелась шахта лифта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Ленина, 79. Екатеринбург, пожар, тушение
В Ноябрьске пожар в шахте лифта жилого дома Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло возгорание в шахте лифта. Об этом сообщается в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Магистральная, 121. Жильцы сообщают, что кто-то поджег бумагу и кинул в шахту лифта», — говорится в новости.

В комментариях один из пользователей предположил, что это результат баловства детей. Еще один пользователь отметил, что подобные поджоги участились в последнее время.

В пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара часть девятиэтажки на улице Ленина осталась без света. Очевидцы сообщили, что на пятом этаже загорелся электрощиток.

Обновлено в 07.35: В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту URA.RU прокомментировали, что вызов на данный адрес был, но пожар потушили до приезда пожарных. Пострадавших нет.

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В Ноябрьске (ЯНАО) произошло возгорание в шахте лифта. Об этом сообщается в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Магистральная, 121. Жильцы сообщают, что кто-то поджег бумагу и кинул в шахту лифта», — говорится в новости. В комментариях один из пользователей предположил, что это результат баловства детей. Еще один пользователь отметил, что подобные поджоги участились в последнее время. В пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара часть девятиэтажки на улице Ленина осталась без света. Очевидцы сообщили, что на пятом этаже загорелся электрощиток. Обновлено в 07.35: В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту URA.RU прокомментировали, что вызов на данный адрес был, но пожар потушили до приезда пожарных. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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