В Ноябрьске пожар в шахте лифта жилого дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло возгорание в шахте лифта. Об этом сообщается в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Магистральная, 121. Жильцы сообщают, что кто-то поджег бумагу и кинул в шахту лифта», — говорится в новости.

В комментариях один из пользователей предположил, что это результат баловства детей. Еще один пользователь отметил, что подобные поджоги участились в последнее время.

В пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара часть девятиэтажки на улице Ленина осталась без света. Очевидцы сообщили, что на пятом этаже загорелся электрощиток.

Обновлено в 07.35: В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту URA.RU прокомментировали, что вызов на данный адрес был, но пожар потушили до приезда пожарных. Пострадавших нет.