Курганские власти заявили об особом подходе к предприятиям, выпускающим экипировку для спецоперации

Курганским предприятиям, выпускающим продукцию для нужд СВО, помогают в первую очередь (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предприятиям Курганской области, которые выпускают продукцию для нужд специальной военной операции, оказывают поддержку в первоочередном порядке. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» рассказал директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

«Если говорить о проектах предприятий, которые производят продукцию для нужд СВО, то мы не ограничиваем их в действующих мерах поддержки. Мы готовы их поддержать, причем поддержать в приоритетном порядке. Многие из них уже пользуются данными видами поддержками или планируют пользоваться. Такие предприятия находятся на особом контроле правительства региона», — сказал Ковалев.

Также директор депэкономразвития региона отметил, что в Курганской области обновлен реестр предприятий, работающих для гособоронзаказов. По словам Ковалева, все, кто в него вошел уже получают новые меры поддержки на федеральном уровне. При этом раскрывать подробностей оказываемой помощи чиновник не стал, сказав, что это закрытая информация.

Ранее URA.RU писало, что курганская фабрика перешла на пошив спальных мешков для мобилизованных бойцов. Также сообщалось, что в Курганской области запускают производство стелек для мобилизованных. Они станут заменой женским прокладкам.