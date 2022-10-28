Тюменский и китайский вузы договорились о сотрудничестве

Вузы также обсудили академическую мобильность студентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и китайский Северо-восточный педагогический университет объявили об утверждении проекта договора, с которого начнется сотрудничество между вузами. Такую информацию сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Там уточнили, что в будущем партнерство может расшириться дальше.

«Во время встречи представители международных структур утвердили проект договора о долгосрочном сотрудничестве между вузами по реализации образовательных и культурных программ. Также были достигнуты договоренности о проведении в декабре 2022 краткосрочных онлайн курсов „О китайской культуре на китайском языке“ для студентов и школьников Тюменской области», — указано на сайте ТюмГУ.

Представители двух университетов также обсудили возможность отправки студентов и преподавателей друг к другу, однако о конкретных решениях не сообщили. Позже речь пошла о преподавании китайского для тюменцев. «В ходе обсуждения перспектив сотрудничества также был затронут вопрос преподавания китайского языка. Северо-Восточный педагогический университет готов выступить партнером Тюменского государственного университета по открытию Института Конфуция или Центра китайского языка на базе нашего университета», — указала пресс-служба образовательного учреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что другой китайский университет также проявил интерес к Тюмени. Там договорились о сотрудничестве с ТюмГУ. Их общая деятельность затронет науку и обмен опытом.