28 октября 2022
27 октября 2022

Тюменский и китайский вузы договорились о сотрудничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Университеты. Тюмень, тюмгу, тгу, игип, институт государства и права, ленина 38
Вузы также обсудили академическую мобильность студентов Фото:

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и китайский Северо-восточный педагогический университет объявили об утверждении проекта договора, с которого начнется сотрудничество между вузами. Такую информацию сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Там уточнили, что в будущем партнерство может расшириться дальше.

«Во время встречи представители международных структур утвердили проект договора о долгосрочном сотрудничестве между вузами по реализации образовательных и культурных программ. Также были достигнуты договоренности о проведении в декабре 2022 краткосрочных онлайн курсов „О китайской культуре на китайском языке“ для студентов и школьников Тюменской области», — указано на сайте ТюмГУ.

Представители двух университетов также обсудили возможность отправки студентов и преподавателей друг к другу, однако о конкретных решениях не сообщили. Позже речь пошла о преподавании китайского для тюменцев. «В ходе обсуждения перспектив сотрудничества также был затронут вопрос преподавания китайского языка. Северо-Восточный педагогический университет готов выступить партнером Тюменского государственного университета по открытию Института Конфуция или Центра китайского языка на базе нашего университета», — указала пресс-служба образовательного учреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что другой китайский университет также проявил интерес к Тюмени. Там договорились о сотрудничестве с ТюмГУ. Их общая деятельность затронет науку и обмен опытом.

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и китайский Северо-восточный педагогический университет объявили об утверждении проекта договора, с которого начнется сотрудничество между вузами. Такую информацию сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Там уточнили, что в будущем партнерство может расшириться дальше. «Во время встречи представители международных структур утвердили проект договора о долгосрочном сотрудничестве между вузами по реализации образовательных и культурных программ. Также были достигнуты договоренности о проведении в декабре 2022 краткосрочных онлайн курсов „О китайской культуре на китайском языке“ для студентов и школьников Тюменской области», — указано на сайте ТюмГУ. Представители двух университетов также обсудили возможность отправки студентов и преподавателей друг к другу, однако о конкретных решениях не сообщили. Позже речь пошла о преподавании китайского для тюменцев. «В ходе обсуждения перспектив сотрудничества также был затронут вопрос преподавания китайского языка. Северо-Восточный педагогический университет готов выступить партнером Тюменского государственного университета по открытию Института Конфуция или Центра китайского языка на базе нашего университета», — указала пресс-служба образовательного учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что другой китайский университет также проявил интерес к Тюмени. Там договорились о сотрудничестве с ТюмГУ. Их общая деятельность затронет науку и обмен опытом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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