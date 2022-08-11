Тюмень начнет сотрудничество с Китаем в области науки

Тюменский и китайский вузы подписали меморандум о взаимопонимании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пекинский университет лесного хозяйства и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) решили сотрудничать в сфере карбоновой повестки. Об этом сообщил на своей личной странице «ВКонтакте» ректор ТюмГУ Иван Романчук.

«Мы заложили основу для совместной успешной работы с Пекинским университетом лесного хозяйства. Подписанный меморандум о взаимопонимании станет основополагающим документом, который позволит достичь общей цели. Будем сотрудничать в сфере карбоновой повестки, готовить кадры, обмениваться опытом, сравнивать и анализировать полученные данные», — написал Романчук.

По словам ректора тюменского вуза, вице-президент Пекинского университета Ли Сюн отметил, что Китайская Народная Республика, как и Российская Федерация, намереваются достичь углеродной нейтральности в 2060 году. От этого интенсивность работы только прибавляется, а партнерские отношения с вузами из России становятся особо актуальными.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия планирует достичь целей по углеродной нейтральности к 2060 году, пишет RT. Агентство URA.RU сообщало, что в тюменском регионе по поручению главы государства был открыт первый в РФ карбоновый полигон. Он был создан на биологической станции ТюмГУ на озере Кучак. После чего там применили технологию лазерного сканирования (LiDAR).