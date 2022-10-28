В Сургуте группа школьников издевалась над одноклассниками

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. Как сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО, проверка организована после появления информации об этом в соцсетях.

«По предварительным данным, группа учеников одной из общеобразовательных школ города Сургута систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, угрожая и применяя физическое насилие. Кроме того, в один из дней октября 2022 года агрессивно настроенные ученики причинили телесные повреждения однокласснику», — сообщается на сайте ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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