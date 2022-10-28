28 октября 2022

В Сургуте группа школьников издевалась над одноклассниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, подростки, школьники
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. Как сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО, проверка организована после появления информации об этом в соцсетях.

«По предварительным данным, группа учеников одной из общеобразовательных школ города Сургута систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, угрожая и применяя физическое насилие. Кроме того, в один из дней октября 2022 года агрессивно настроенные ученики причинили телесные повреждения однокласснику», — сообщается на сайте ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) компания подростков из новых микрорайонов затравила бездомного. Мужчине помогли сбежать от побоев посетители аптеки.

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В Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. Как сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО, проверка организована после появления информации об этом в соцсетях. «По предварительным данным, группа учеников одной из общеобразовательных школ города Сургута систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, угрожая и применяя физическое насилие. Кроме того, в один из дней октября 2022 года агрессивно настроенные ученики причинили телесные повреждения однокласснику», — сообщается на сайте ведомства. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) компания подростков из новых микрорайонов затравила бездомного. Мужчине помогли сбежать от побоев посетители аптеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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