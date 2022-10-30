Жители ЯНАО столкнулись с подменой ценников на технику для дома

В сети магазинов «М.Видео» покупатели заметили подмену ценников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители столкнулся с подменой ценников в сети магазинов «М.Видео». Об этом в соцсети «ВКонтакте» в группе «Гороро» написал уренгоец Александр Ромашев.

«Было три вида, ценник только под одной камерой. Открываю приложение, нахожу камеру, цена 1699 рублей. Решил взять, иду на кассу, там цена озвучена в 2499 рублей. Ищу консультанта, подошла девушка, спрашиваю, почему нет ценников. В ответ получаю невнятную отговорку. Цена какая, спрашиваю. Она берет свой телефон, смотрит код, 2499 рублей. Я открываю свой телефон, показываю цену 1699 рублей, модель такая же, все то же самое», — написал Ромашев.

Он отметил, что после обсуждения продавцы сказали, что на цену повлияло импортозамещение. Однако автор уверен, что из-за отсутствия спроса на камеры продавцы забыли сменить ценник. В комментариях в поддержку автора выступила девушка, которая ранее также столкнулась с подобной ситуацией. «Два холодильника одной и той же модели, но разного цвета и стоят по-разному. Белый 33 тысячи рублей, а серенький 40 с чем-то», — написала Мария.

Агентство URA.RU обратилось в магазин «М.Видео» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники магазина «Монетка» в Надыме пробивают один и тот же товар на кассе несколько раз. Ценники на прилавках также отличались от цены на кассе.