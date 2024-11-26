Летчики Utair переполошили аэродром Нового Уренгоя сообщением о пожаре

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Экипаж вертолета Ми-8 переполошил аэродром сообщением о пожаре (архивное фото)
Экипаж вертолета Ми-8 переполошил аэродром сообщением о пожаре (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) экипаж вертолета, который принадлежит компании Utair Вертолетные услуги, переполошил аэродромную обслугу сообщением о пожаре. Происшествие произошло 26 ноября, сообщает «AVIAINCIDENT».

«Аэродром Новый Уренгой в 09:37 26 ноября экипаж воздушного судна сообщил о пожаре и запросил пожарную станцию. Объявлена тревога, но в 09:42 ее отменил командир вертолета, так как сообщение оказалось ложным», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

О пожаре командиру доложил экипаж. Техник вертолета Ми-8 подозревал пожар в двигателе.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) экипаж вертолета, который принадлежит компании Utair Вертолетные услуги, переполошил аэродромную обслугу сообщением о пожаре. Происшествие произошло 26 ноября, сообщает «AVIAINCIDENT». «Аэродром Новый Уренгой в 09:37 26 ноября экипаж воздушного судна сообщил о пожаре и запросил пожарную станцию. Объявлена тревога, но в 09:42 ее отменил командир вертолета, так как сообщение оказалось ложным», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». О пожаре командиру доложил экипаж. Техник вертолета Ми-8 подозревал пожар в двигателе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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