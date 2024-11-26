Летчики Utair переполошили аэродром Нового Уренгоя сообщением о пожаре

В Новом Уренгое (ЯНАО) экипаж вертолета, который принадлежит компании Utair Вертолетные услуги, переполошил аэродромную обслугу сообщением о пожаре. Происшествие произошло 26 ноября, сообщает «AVIAINCIDENT».
«Аэродром Новый Уренгой в 09:37 26 ноября экипаж воздушного судна сообщил о пожаре и запросил пожарную станцию. Объявлена тревога, но в 09:42 ее отменил командир вертолета, так как сообщение оказалось ложным», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
О пожаре командиру доложил экипаж. Техник вертолета Ми-8 подозревал пожар в двигателе.
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