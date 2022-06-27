Сотрудников «Монетки» в ЯНАО обвинили в обсчете покупателей

Жители жалуются, что стоимость продуктов на ценнике и в чеке часто отличаются Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Сотрудники сетевого магазина «Монетка» в Надыме (ЯНАО) пробивают один и тоже товар на кассе по несколько раз. Как сообщила покупательница в соцсети в «ВКонтакте», помимо просроченного товара на полках, ценник на продуктах отличается с тем, что указан в чеке.

«Магазин „Монетка“ возле Комсомольской 17. Почему у вас ценник на продукцию один, а на кассе уже другой? В прошлый раз я посещала данный магазин и была не в восторге от того, что в чеке было пробито 2 пакета, а брала по факту один. Главное то, что какие-то сосиски на ценнике были около 200 рублей, а на кассе волшебным образом почти 600. Одна просрочка. Ценник не соответствует. На кассе выясняется, что в чеке уже чуть ли не по 2 раза каждая единица товара пробита», — написала анонимно автор в группе «Злой и Добрый Надымчанин».

В комментариях горожане отметили, что сталкивались с подобными ситуациями не раз. «Недавно столкнулся с такой аферой, иначе назвать не могу. Брал различные продукты и в том числе сардельки по стоимости 199 рублей за упаковку из 4-х штук. Вышел из магазина и в машине решил посмотреть чек, а по чеку эти сардельки вышли 450 рублей», — рассказал Кирилл Чернов.«И что интересно, часто такое только в сети „Монетка“ творится», — подчеркнула Александра Хан.

Агентство направило запрос представителям сети супермаркетов «Монетка», чтобы выяснить с чем связано такое поведение сотрудников и почему отличаются цены на продукты. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что магазин «Монетка» в Надыме взвинтил цену на молоко, которое входит в список социально значимых продуктов. Тогда стоимость товара за две недели выросла на 50 рублей.

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