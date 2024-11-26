Министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказался против идеи отправки войск на Украину со стороны союзников Киева, подчеркнув, что потенциальные риски таких действий превышают возможные выгоды. Об этом сообщает американское издание Hill.
«Европейские лидеры, согласно сообщениям, обсуждают, отправлять ли войска на Украину для тренировки и помощи... Однако Певкур заявил, что риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа», — говорится в публикации Hill.
Такое заявление было сделано на фоне обсуждений европейских лидеров о возможной военной поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта. Министр обороны Эстонии выразил мнение на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе, подчеркивая сложность ситуации и необходимость тщательного взвешивания всех последствий любых военных решений.
Ранее появились сообщения о том, что солдаты ВСУ могут быть размещены в странах Европы. Запад рассматривает различные способы ограничить связь Украины с НАТО, как того требует президент России Владимир Путин.
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