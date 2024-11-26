В Госдуме хотят запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство

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Трудовым мигрантам, привлекаемым в рамках организованного набора, хотят запретить получать ВНЖ в России
Трудовым мигрантам, привлекаемым в рамках организованного набора, хотят запретить получать ВНЖ в России Фото:

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в ГД законопроект о запрете на выдачу гражданства России и оформления вида на жительство (ВНЖ) для трудовых мигрантов, которые привлекаются в рамках организованного набора. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

«Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает РИА Новости. 

В проекте федерального закона уточняется понятие «организованный набор». Оно определяется как система мер, направленных на организацию привлечения иностранных граждан для работы в России. Подобное регулируется действующим федеральным законодательством, другими законами и международными соглашениями.

Согласно документам, также предлагается ввести запрет на въезд в РФ для членов семей и близких родственников трудовых мигрантов. Кроме того, в проекте предложено ограничить срок пребывания в стране иностранных мигрантов периодом действия трудового договора. По его окончании работник обязан покинуть Россию, а работодатель должен обеспечить его возвращение на родину. Помимо прочего, законопроект запрещает иностранным работникам переходить к другому работодателю в пределах страны.

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Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в ГД законопроект о запрете на выдачу гражданства России и оформления вида на жительство (ВНЖ) для трудовых мигрантов, которые привлекаются в рамках организованного набора. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.  «Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает РИА Новости.  В проекте федерального закона уточняется понятие «организованный набор». Оно определяется как система мер, направленных на организацию привлечения иностранных граждан для работы в России. Подобное регулируется действующим федеральным законодательством, другими законами и международными соглашениями. Согласно документам, также предлагается ввести запрет на въезд в РФ для членов семей и близких родственников трудовых мигрантов. Кроме того, в проекте предложено ограничить срок пребывания в стране иностранных мигрантов периодом действия трудового договора. По его окончании работник обязан покинуть Россию, а работодатель должен обеспечить его возвращение на родину. Помимо прочего, законопроект запрещает иностранным работникам переходить к другому работодателю в пределах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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