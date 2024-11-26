Названа категория военных, которая получит жилье вне очереди

Володин: воспитывающие ребенка-инвалида военные получат жилье вне очереди
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закон о предоставлении жилья военным, воспитывающим ребенка-инвалида, принят во втором и третьем чтениях, отметил Володин
Закон о предоставлении жилья военным, воспитывающим ребенка-инвалида, принят во втором и третьем чтениях, отметил Володин Фото:

Военнослужащие, которые являются родителями детей с инвалидностью, получат право на приоритетное предоставление жилья. Законодательное изменение было одобрено депутатами Государственной Думы в рамках второго и третьего чтений. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день право на внеочередное получение субсидии на приобретение или строительство жилья есть у военных, удостоенных звания Героя России <...>. Но на военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, такое право не распространяется. Справедливо распространить его...» — передает сайт ГД слова Володина. Там добавили, что закон принят во втором и третьем чтениях.

По словам Володина, обеспечение благополучия военнослужащих и их семей является ключевой задачей в деятельности Госдумы. Защитники страны должны быть уверены в том, что государство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы их родные чувствовали заботу и поддержку, отмечает председатель органа.

Ранее Московская областная дума утвердила законодательный акт, направленный на поддержку семей участников, погибших в ходе специальной военной операции, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Школьники, чьи отцы не вернулись с зоны спецоперации, будут ежегодно получать финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей. Первые выплаты семьям будут произведены уже в текущем году, передает «360.ru».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие, которые являются родителями детей с инвалидностью, получат право на приоритетное предоставление жилья. Законодательное изменение было одобрено депутатами Государственной Думы в рамках второго и третьего чтений. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «На сегодняшний день право на внеочередное получение субсидии на приобретение или строительство жилья есть у военных, удостоенных звания Героя России <...>. Но на военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, такое право не распространяется. Справедливо распространить его...» — передает сайт ГД слова Володина. Там добавили, что закон принят во втором и третьем чтениях. По словам Володина, обеспечение благополучия военнослужащих и их семей является ключевой задачей в деятельности Госдумы. Защитники страны должны быть уверены в том, что государство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы их родные чувствовали заботу и поддержку, отмечает председатель органа. Ранее Московская областная дума утвердила законодательный акт, направленный на поддержку семей участников, погибших в ходе специальной военной операции, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Школьники, чьи отцы не вернулись с зоны спецоперации, будут ежегодно получать финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей. Первые выплаты семьям будут произведены уже в текущем году, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...