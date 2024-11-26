Названа категория военных, которая получит жилье вне очереди

Военнослужащие, которые являются родителями детей с инвалидностью, получат право на приоритетное предоставление жилья. Законодательное изменение было одобрено депутатами Государственной Думы в рамках второго и третьего чтений. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«На сегодняшний день право на внеочередное получение субсидии на приобретение или строительство жилья есть у военных, удостоенных звания Героя России <...>. Но на военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, такое право не распространяется. Справедливо распространить его...» — передает сайт ГД слова Володина. Там добавили, что закон принят во втором и третьем чтениях.
По словам Володина, обеспечение благополучия военнослужащих и их семей является ключевой задачей в деятельности Госдумы. Защитники страны должны быть уверены в том, что государство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы их родные чувствовали заботу и поддержку, отмечает председатель органа.
Ранее Московская областная дума утвердила законодательный акт, направленный на поддержку семей участников, погибших в ходе специальной военной операции, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Школьники, чьи отцы не вернулись с зоны спецоперации, будут ежегодно получать финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей. Первые выплаты семьям будут произведены уже в текущем году, передает «360.ru».
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