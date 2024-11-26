Володин: из-за мигрантов, поступающих в школы, страдает образование

Образовательный процесс в России серьезно страдает из-за детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Возникают трудности в усвоении программы и коммуникации. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребенка, не знающего языка, но обучающегося в классе, а также создает проблемы для одноклассников», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что это обстоятельство негативно сказывается на качестве образования. В связи с этим Володин заявил о своей поддержке законопроекта, который предлагает запретить прием в школы детей без знания русского языка, чтобы гарантировать должный уровень обучения.
Статистика показывает, что в прошлом году более 200 тысяч мигрантов обучались в российских школах, однако многие из них сталкиваются с трудностями в освоении учебной программы и общении со сверстниками. В предложенном законопроекте, который инициирован депутатами всех фракций, содержится требование о сдаче теста на знание русского языка для иностранцев, желающих поступить в образовательные учреждения. Дети, не прошедшие данное тестирование, не смогут учиться по основным образовательным программам, передает «Царьград».
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