Названа причина возгорания пассажирского самолета в Анталье

Возгорание самолета Sukhoi Superjet-100 в Анталье произошло в связи с воспламенением топлива, вытекшего при повреждении бака. Об этом сообщает авиакомпания «Азимут».
«Возгорание у самолета компании „Азимут“ в Анталье было вызвано воспламенением вытекшего топлива при деформации бака», — передает директор авиакомпании в разговоре с журналистами ТАСС. Само возгорание самолета при посадке в Турции произошло 24 ноября.
Ранее независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково» Вадим Лукашевич в разговоре с журналистом URA.RU предположил, что к возгоранию самолета могло привести несколько причин. Это и неопытность пилота, который не был готов к воздушному потоку, а также техническая особенность самого самолета. Это не первое ЧП с SSJ за последнее время, передает телеканал «Царьград».
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