Названа причина возгорания пассажирского самолета в Анталье

«Азимут»: к возгоранию Superjet в Анталье привело возгорание топлива
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Superjet загорелся при посадке после того, как воспламенилось вытекшее топливо с бака
Superjet загорелся при посадке после того, как воспламенилось вытекшее топливо с бака Фото:

Возгорание самолета Sukhoi Superjet-100 в Анталье произошло в связи с воспламенением топлива, вытекшего при повреждении бака. Об этом сообщает авиакомпания «Азимут». 

«Возгорание у самолета компании „Азимут“ в Анталье было вызвано воспламенением вытекшего топлива при деформации бака», — передает директор авиакомпании в разговоре с журналистами ТАСС. Само возгорание самолета при посадке в Турции произошло 24 ноября.

Ранее независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково» Вадим Лукашевич в разговоре с журналистом URA.RU предположил, что к возгоранию самолета могло привести несколько причин. Это и неопытность пилота, который не был готов к воздушному потоку, а также техническая особенность самого самолета. Это не первое ЧП с SSJ за последнее время, передает телеканал «Царьград».

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Возгорание самолета Sukhoi Superjet-100 в Анталье произошло в связи с воспламенением топлива, вытекшего при повреждении бака. Об этом сообщает авиакомпания «Азимут».  «Возгорание у самолета компании „Азимут“ в Анталье было вызвано воспламенением вытекшего топлива при деформации бака», — передает директор авиакомпании в разговоре с журналистами ТАСС. Само возгорание самолета при посадке в Турции произошло 24 ноября. Ранее независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково» Вадим Лукашевич в разговоре с журналистом URA.RU предположил, что к возгоранию самолета могло привести несколько причин. Это и неопытность пилота, который не был готов к воздушному потоку, а также техническая особенность самого самолета. Это не первое ЧП с SSJ за последнее время, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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