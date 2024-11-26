Города «тюменской матрешки» стали лидерами России по вовлечению людей в спорт

Города ХМАО, ЯНАО и Тюменской области стали лидерами трех номинаций Всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом. Об этом сообщается на его официальном сайте.
«Номинация „Лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом“… в муниципальных образованиях от 50 до 100 тысяч человек: первое место — Новый Уренгой… От 250 до 500 тысяч человек: первое место — Нижневартовск… От 500 тысяч до миллиона человек: третье место — Тюмень», — написано на сайте конкурса.
Также Тюменская область вошла в шорт-лист национальной премии Russian Creative Awards. Регион отмечен в номинации «Креативный регион» вместе с Ивановской областью и Красноярским краем.
Кроме того, чиновники правительств ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и Якутии сразились за волейбольный кубок в Салехарде. Команды, кроме глав регионов, представляли заместители губернаторов и руководители департаментов. Победу в турнире одержала команда властей Ямала, которую представлял губернатор Дмитрий Артюхов и большинство его заместителей-мужчин.
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