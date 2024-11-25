Стройфирмы пожаловались на нехватку мигрантов, уехавших из-за слабости рубля

Строительные компании России столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы из-за оттока мигрантов, вызванного ослаблением рубля. Это привело к существенному росту зарплат на стройках, пишут «Ведомости».
«Отток иностранных рабочих из России происходит в том числе из-за ослабления рубля [за последние три месяца рубль потерял почти 20%], так как это снижает привлекательность зарплат для них», — заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов, чьи слова приводит газета. Эксперты отмечают, что такая тенденция может усугубить ситуацию в строительной отрасли, где уже сейчас ощущается дефицит рабочих рук.
Дополнительное давление на строительный сектор оказывает переориентация рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс и ужесточение миграционной политики. В результате, по оценкам экспертов, в отрасли сейчас недостает более 300 000 рабочих.
Во многих регионах России правоохранители проводят проверки на стройках, в ходе которых ищут мигрантов-нарушителей. Так, в Кургане силовики обнаружили на крупном строительном объекте более трети незаконно работавших приезжих сотрудников.
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