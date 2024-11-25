25 ноября 2024

Стройфирмы пожаловались на нехватку мигрантов, уехавших из-за слабости рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицит кадров на стройках составил около 300 тысяч рабочих
Дефицит кадров на стройках составил около 300 тысяч рабочих Фото:

Строительные компании России столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы из-за оттока мигрантов, вызванного ослаблением рубля. Это привело к существенному росту зарплат на стройках, пишут «Ведомости».

«Отток иностранных рабочих из России происходит в том числе из-за ослабления рубля [за последние три месяца рубль потерял почти 20%], так как это снижает привлекательность зарплат для них», — заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов, чьи слова приводит газета. Эксперты отмечают, что такая тенденция может усугубить ситуацию в строительной отрасли, где уже сейчас ощущается дефицит рабочих рук.

Дополнительное давление на строительный сектор оказывает переориентация рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс и ужесточение миграционной политики. В результате, по оценкам экспертов, в отрасли сейчас недостает более 300 000 рабочих.

Во многих регионах России правоохранители проводят проверки на стройках, в ходе которых ищут мигрантов-нарушителей. Так, в Кургане силовики обнаружили на крупном строительном объекте более трети незаконно работавших приезжих сотрудников.

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Строительные компании России столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы из-за оттока мигрантов, вызванного ослаблением рубля. Это привело к существенному росту зарплат на стройках, пишут «Ведомости». «Отток иностранных рабочих из России происходит в том числе из-за ослабления рубля [за последние три месяца рубль потерял почти 20%], так как это снижает привлекательность зарплат для них», — заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов, чьи слова приводит газета. Эксперты отмечают, что такая тенденция может усугубить ситуацию в строительной отрасли, где уже сейчас ощущается дефицит рабочих рук. Дополнительное давление на строительный сектор оказывает переориентация рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс и ужесточение миграционной политики. В результате, по оценкам экспертов, в отрасли сейчас недостает более 300 000 рабочих. Во многих регионах России правоохранители проводят проверки на стройках, в ходе которых ищут мигрантов-нарушителей. Так, в Кургане силовики обнаружили на крупном строительном объекте более трети незаконно работавших приезжих сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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