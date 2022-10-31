31 октября 2022

Тюменцам рассказали, где выгодно купить военную амуницию

Список магазинов с военной амуницией по низким ценам в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Военторг. Тюмень , одежда, военторг, военная одежда, экипировка, военная экипировка
Тюменцы продолжают раскупать военную амуницию Фото:
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Военная амуниция все еще остается востребованной у тюменцев. Поэтому URA.RU подготовило список магазинов, где приобрести необходимые товары можно подешевле.

Магазин «Буря в Пустыне» находится в торговом центре «Остров» (улица Федюнинского, дом 67). Цена на термобелье в районе четырех тысяч рублей, костюм «Горка» от 4,5 тысяч до семи. Стоимость перчаток от 500 рублей и выше. По контактному номеру магазина корреспонденту сообщили, что берцев в наличии нет и в скором времени не ожидается.

В магазине «Legioner 72» на улице Пермякова, дом 76 термобелье будет стоить тюменцам от 1,5 тысяч до трех тысяч рублей. Цена за костюм «Горка» для зимы обойдется до 11 тысяч рублей. В магазине в наличии есть берцы. Их стоимость варьируется от 4,5 тысяч до шести тысяч рублей. За перчатки придется заплатить минимум 400 рублей.

Также в тройку магазинов с демократичными ценами на военную амуницию вошел магазин «Факел», расположенный на улице Новаторов, дом 5, строение 1. Термобелье в данном магазине стоит от 2,5 тысяч рублей до почти четырех тысяч. Костюм «Горка» жителям Тюмени обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей. Легкие берцы обойдутся тюменцам в 2,5 тысячи, а утепленные в три тысячи 400 рублей. Самые дешевые перчатки по цене в 234 рубля.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области массово распродают бронежилеты. А на полках магазинов с военной амуницией заканчивается товар.

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Военная амуниция все еще остается востребованной у тюменцев. Поэтому URA.RU подготовило список магазинов, где приобрести необходимые товары можно подешевле. Магазин «Буря в Пустыне» находится в торговом центре «Остров» (улица Федюнинского, дом 67). Цена на термобелье в районе четырех тысяч рублей, костюм «Горка» от 4,5 тысяч до семи. Стоимость перчаток от 500 рублей и выше. По контактному номеру магазина корреспонденту сообщили, что берцев в наличии нет и в скором времени не ожидается. В магазине «Legioner 72» на улице Пермякова, дом 76 термобелье будет стоить тюменцам от 1,5 тысяч до трех тысяч рублей. Цена за костюм «Горка» для зимы обойдется до 11 тысяч рублей. В магазине в наличии есть берцы. Их стоимость варьируется от 4,5 тысяч до шести тысяч рублей. За перчатки придется заплатить минимум 400 рублей. Также в тройку магазинов с демократичными ценами на военную амуницию вошел магазин «Факел», расположенный на улице Новаторов, дом 5, строение 1. Термобелье в данном магазине стоит от 2,5 тысяч рублей до почти четырех тысяч. Костюм «Горка» жителям Тюмени обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей. Легкие берцы обойдутся тюменцам в 2,5 тысячи, а утепленные в три тысячи 400 рублей. Самые дешевые перчатки по цене в 234 рубля. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области массово распродают бронежилеты. А на полках магазинов с военной амуницией заканчивается товар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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