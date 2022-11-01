01 ноября 2022

Новый Уренгой поборется за звание молодежной столицы России

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой, стела, новый уренгой
Новый Уренгой вошел в ТОП-7 финалистов Фото:

Новый Уренгой (ЯНАО) вошел в топ городов-финалистов страны, которые соревнуются в конкурсе за звание «Молодежная столица России». Как сообщала в своем telegram-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, помимо Нового Уренгоя в голосовании участвуют шесть городов РФ.

«Вместе с коллегами мы определили 7 городов-финалистов, один из которых станет Молодежной столицей России в 2023 году! В ТОП-7 вышли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула», — написала она.

Отмечается, что среди финалистов как федеральные округи с городами-миллионниками, так и районные центры с численностью менее полумиллиона населения. Города оценивали по пяти критериям. К примеру, оценивается проработанность программ мероприятий на следующий год, а также варианты уникальных решений для развития молодежи.

«Города действительно очень разные и по населению, и по возрасту. Например, самому старшему из них — Нижнему Новгороду — в прошлом году исполнилось 800 лет, а вот Новый Уренгой — наша „Газовая столица“ — только в 2025 году отметит 50-летие!», — отметила Разуваева.

Ранее мэр Лабытнанги Марина Трескова сообщила, что город также подал заявку на участие в конкурсе. Тогда глава города выразила поддержку молодежи и заявила, что это смелое решение.

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Новый Уренгой (ЯНАО) вошел в топ городов-финалистов страны, которые соревнуются в конкурсе за звание «Молодежная столица России». Как сообщала в своем telegram-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, помимо Нового Уренгоя в голосовании участвуют шесть городов РФ. «Вместе с коллегами мы определили 7 городов-финалистов, один из которых станет Молодежной столицей России в 2023 году! В ТОП-7 вышли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула», — написала она. Отмечается, что среди финалистов как федеральные округи с городами-миллионниками, так и районные центры с численностью менее полумиллиона населения. Города оценивали по пяти критериям. К примеру, оценивается проработанность программ мероприятий на следующий год, а также варианты уникальных решений для развития молодежи. «Города действительно очень разные и по населению, и по возрасту. Например, самому старшему из них — Нижнему Новгороду — в прошлом году исполнилось 800 лет, а вот Новый Уренгой — наша „Газовая столица“ — только в 2025 году отметит 50-летие!», — отметила Разуваева. Ранее мэр Лабытнанги Марина Трескова сообщила, что город также подал заявку на участие в конкурсе. Тогда глава города выразила поддержку молодежи и заявила, что это смелое решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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