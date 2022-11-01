Новый Уренгой поборется за звание молодежной столицы России

Новый Уренгой вошел в ТОП-7 финалистов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Новый Уренгой (ЯНАО) вошел в топ городов-финалистов страны, которые соревнуются в конкурсе за звание «Молодежная столица России». Как сообщала в своем telegram-канале руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, помимо Нового Уренгоя в голосовании участвуют шесть городов РФ.

«Вместе с коллегами мы определили 7 городов-финалистов, один из которых станет Молодежной столицей России в 2023 году! В ТОП-7 вышли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула», — написала она.

Отмечается, что среди финалистов как федеральные округи с городами-миллионниками, так и районные центры с численностью менее полумиллиона населения. Города оценивали по пяти критериям. К примеру, оценивается проработанность программ мероприятий на следующий год, а также варианты уникальных решений для развития молодежи.

«Города действительно очень разные и по населению, и по возрасту. Например, самому старшему из них — Нижнему Новгороду — в прошлом году исполнилось 800 лет, а вот Новый Уренгой — наша „Газовая столица“ — только в 2025 году отметит 50-летие!», — отметила Разуваева.

Ранее мэр Лабытнанги Марина Трескова сообщила, что город также подал заявку на участие в конкурсе. Тогда глава города выразила поддержку молодежи и заявила, что это смелое решение.