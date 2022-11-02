Тюменка избила чужого ребенка и отрицала свою вину

Тюменка избила несовершеннолетнего мальчика и получила штраф

03 ноября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Женщине выписали штраф в размере 5000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюмени толкнула несовершеннолетнего мальчика и после того, как тот упал, пнула ногой. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. На суде женщина отрицала свою вину. «18 марта 2022 года Юлия С. во дворе одного из домов г. Тюмени толкнула несовершеннолетнего мальчика, и, после того, как он упал, пнула его ногой. Схватив его за одежду и подняв с земли, она продолжила беседу на повышенных тонах», — сообщают в ведомстве. Женщина свою вину не признала. Она настаивала, что не наносила ударов, а всего лишь строго поговорила с ребенком, защищая своего сына. Но на записи с видеокамер был зафиксирован момент избиения ребенка. Суд назначил тюменке наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени мачеха избила малолетнюю падчерицу и получила штраф. Женщина поссорилась со своей малолетней падчерицей и избила ребенка клавиатурой по рукам.

Жительница Тюмени толкнула несовершеннолетнего мальчика и после того, как тот упал, пнула ногой. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. На суде женщина отрицала свою вину. «18 марта 2022 года Юлия С. во дворе одного из домов г. Тюмени толкнула несовершеннолетнего мальчика, и, после того, как он упал, пнула его ногой. Схватив его за одежду и подняв с земли, она продолжила беседу на повышенных тонах», — сообщают в ведомстве. Женщина свою вину не признала. Она настаивала, что не наносила ударов, а всего лишь строго поговорила с ребенком, защищая своего сына. Но на записи с видеокамер был зафиксирован момент избиения ребенка. Суд назначил тюменке наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, как в Тюмени мачеха избила малолетнюю падчерицу и получила штраф. Женщина поссорилась со своей малолетней падчерицей и избила ребенка клавиатурой по рукам.