В Тюмени мачеха избила малолетнюю падчерицу и получила штраф

31 октября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

О произошедшем с девочкой в полицию сообщила сотрудница школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюмени поссорилась со своей малолетней падчерицей и избила ребенка клавиатурой по рукам. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд признал виновной Эльвиру Б. 1978 года рождения в административном правонарушении по статье „Побои“. 8 сентября женщина в ходе словесного конфликта со своей малолетней падчерицей нанесла ей два удара клавиатурой по кистям рук, от чего последняя испытала физическую боль и моральные страдания», — рассказали URA.RU в пресс-службе. О том, что на ребенка напали, в правоохранительные органы сообщила социальный педагог школы. Она заметила ссадины на руке девочки. В суде обвиняемая признала свою вину и пообещала больше так не делать. Ей назначили штраф в 5 000 рублей.

Жительница Тюмени поссорилась со своей малолетней падчерицей и избила ребенка клавиатурой по рукам. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд признал виновной Эльвиру Б. 1978 года рождения в административном правонарушении по статье „Побои“. 8 сентября женщина в ходе словесного конфликта со своей малолетней падчерицей нанесла ей два удара клавиатурой по кистям рук, от чего последняя испытала физическую боль и моральные страдания», — рассказали URA.RU в пресс-службе. О том, что на ребенка напали, в правоохранительные органы сообщила социальный педагог школы. Она заметила ссадины на руке девочки. В суде обвиняемая признала свою вину и пообещала больше так не делать. Ей назначили штраф в 5 000 рублей.