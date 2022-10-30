30 октября 2022

В Тюмени мачеха избила малолетнюю падчерицу и получила штраф

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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
О произошедшем с девочкой в полицию сообщила сотрудница школы Фото:

Жительница Тюмени поссорилась со своей малолетней падчерицей и избила ребенка клавиатурой по рукам. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Суд признал виновной Эльвиру Б. 1978 года рождения в административном правонарушении по статье „Побои“. 8 сентября женщина в ходе словесного конфликта со своей малолетней падчерицей нанесла ей два удара клавиатурой по кистям рук, от чего последняя испытала физическую боль и моральные страдания», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

О том, что на ребенка напали, в правоохранительные органы сообщила социальный педагог школы. Она заметила ссадины на руке девочки.

В суде обвиняемая признала свою вину и пообещала больше так не делать. Ей назначили штраф в 5 000 рублей.

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Жительница Тюмени поссорилась со своей малолетней падчерицей и избила ребенка клавиатурой по рукам. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд признал виновной Эльвиру Б. 1978 года рождения в административном правонарушении по статье „Побои“. 8 сентября женщина в ходе словесного конфликта со своей малолетней падчерицей нанесла ей два удара клавиатурой по кистям рук, от чего последняя испытала физическую боль и моральные страдания», — рассказали URA.RU в пресс-службе. О том, что на ребенка напали, в правоохранительные органы сообщила социальный педагог школы. Она заметила ссадины на руке девочки. В суде обвиняемая признала свою вину и пообещала больше так не делать. Ей назначили штраф в 5 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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