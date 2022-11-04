04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ЯНАО спикерами «Ямальских встреч» стали блогер и изобретатель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лантратова Яна на семинаре для педагогов в рамках проекта «Дети в Интернете». Челябинск, зрительный зал, актовый зал, зрители
В Муравленко прошли «Ямальские встречи» (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) спикерами проекта «Ямальские встречи» стали изобретатель Денис Гончаров и известный блогер Алексей Решетун. Об этом рассказывается на официальной странице администрации города Муравленко в социальной сети «ВКонтакте».

«Денис Гончаров и Алексей Решетун стали спикерами проекта в нашем городе. Они поделились своим профессиональным опытом и ответили на вопросы муравленковцев», — говорится в новости.

Денис Гончаров изобрел смарт-гитару для исполнителей-инвалидов, а блогер Алексей Решетун специализируется на медицинской тематике. Напомним, что идея данного проекта была предложена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Ранее URA.RU сообщало, что гостями «Ямальских встреч» в Новом Уренгое стали известный саксофонист Игорь Бутман и тележурналист, актер Борис Корчевников. Для жителей ЯНАО, которые не смогли лично принять участие в проекте, был предусмотрен онлайн-формат мероприятия.

Алексей Решетун стал спикером «Ямальских встреч» в Муравленко
Денис Гончаров создал смарт-гитару для людей с ограниченными возможностями

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Муравленко (ЯНАО) спикерами проекта «Ямальские встречи» стали изобретатель Денис Гончаров и известный блогер Алексей Решетун. Об этом рассказывается на официальной странице администрации города Муравленко в социальной сети «ВКонтакте». «Денис Гончаров и Алексей Решетун стали спикерами проекта в нашем городе. Они поделились своим профессиональным опытом и ответили на вопросы муравленковцев», — говорится в новости. Денис Гончаров изобрел смарт-гитару для исполнителей-инвалидов, а блогер Алексей Решетун специализируется на медицинской тематике. Напомним, что идея данного проекта была предложена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU сообщало, что гостями «Ямальских встреч» в Новом Уренгое стали известный саксофонист Игорь Бутман и тележурналист, актер Борис Корчевников. Для жителей ЯНАО, которые не смогли лично принять участие в проекте, был предусмотрен онлайн-формат мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...