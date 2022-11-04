В Муравленко прошли «Ямальские встречи» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) спикерами проекта «Ямальские встречи» стали изобретатель Денис Гончаров и известный блогер Алексей Решетун. Об этом рассказывается на официальной странице администрации города Муравленко в социальной сети «ВКонтакте».

«Денис Гончаров и Алексей Решетун стали спикерами проекта в нашем городе. Они поделились своим профессиональным опытом и ответили на вопросы муравленковцев», — говорится в новости.

Денис Гончаров изобрел смарт-гитару для исполнителей-инвалидов, а блогер Алексей Решетун специализируется на медицинской тематике. Напомним, что идея данного проекта была предложена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Ранее URA.RU сообщало, что гостями «Ямальских встреч» в Новом Уренгое стали известный саксофонист Игорь Бутман и тележурналист, актер Борис Корчевников. Для жителей ЯНАО, которые не смогли лично принять участие в проекте, был предусмотрен онлайн-формат мероприятия.

Алексей Решетун стал спикером «Ямальских встреч» в Муравленко Группа администрации Муравленко в социальной сети «Вконтакте»