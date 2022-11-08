Новый Уренгой представил себя во Всероссийском молодежном конкурсе

09 ноября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Новый Уренгой борется за звание молодежной столицы России Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Представители органов власти, молодежных организаций, вместе с главой департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наилем Хайруллиным представили округ на Всероссийском конкурсе, в котором Новый Уренгой борется за звание «Молодежная столица России». Трансляция с участниками велась на официальной странице Росмолодежи во «ВКонтакте». «Местные ребята такие как Артем Муратов и Айдар Гараев, которые в студии „Союз“ — новоуренгойцы. Много лет назад они выступали на той же сцене, где мы готовим сейчас ребят к выступлениям», — отметил, представляя свои проекты и город, руководитель команды КВН «Чайхана» Рафаэль Егиазарян. Новоуренгойцы рассказали о своих увлечениях, городских проектах и досуге в городе. Также поучаствовали в викторине, в которой отвечали на вопросы о Ямале. За неправильные ответы конкурсанты выполняли различные задания. В конце ямальцы презентовали местные деликатесы и подарили их ведущему шоу. Ранее сообщалось, что Новый Уренгой вошел в топ городов-финалистов, соревнующихся в конкурсе за название «Молодежная столица России». В семерку лидеров также вошли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.

Представители органов власти, молодежных организаций, вместе с главой департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наилем Хайруллиным представили округ на Всероссийском конкурсе, в котором Новый Уренгой борется за звание «Молодежная столица России». Трансляция с участниками велась на официальной странице Росмолодежи во «ВКонтакте». «Местные ребята такие как Артем Муратов и Айдар Гараев, которые в студии „Союз“ — новоуренгойцы. Много лет назад они выступали на той же сцене, где мы готовим сейчас ребят к выступлениям», — отметил, представляя свои проекты и город, руководитель команды КВН «Чайхана» Рафаэль Егиазарян. Новоуренгойцы рассказали о своих увлечениях, городских проектах и досуге в городе. Также поучаствовали в викторине, в которой отвечали на вопросы о Ямале. За неправильные ответы конкурсанты выполняли различные задания. В конце ямальцы презентовали местные деликатесы и подарили их ведущему шоу. Ранее сообщалось, что Новый Уренгой вошел в топ городов-финалистов, соревнующихся в конкурсе за название «Молодежная столица России». В семерку лидеров также вошли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.