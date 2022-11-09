Предприниматель из ЯНАО закупил для участников СВО армейские палатки

Предприниматель из ЯНАО купил для участников СВО армейские палатки

10 ноября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Производство и транспортировка армейских палаток для участников СВО обошлась бизнесмену почти в два миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) оплатил производство и доставку в зону спецоперации восьми армейских палаток. Их выпускает предприятие, которое сотрудничает с Министерством обороны. Об этом URA.RU сообщил волонтер боевого братства ЯНАО Виктор Альхамов. «Наш земляк-новоуренгоец помог ребятам на СВО, купив им специальные армейские водонепроницаемые палатки. В каждой из них могут жить до 15 человек», — отметил волонтер. Сейчас палатки находятся Челябинской области на складе предприятия, которое занимается производством специальной амуниции для нужд армии и, в том числе, производит продукцию для Минобороны РФ. Альхамов не стал раскрывать фамилию предпринимателя: «Этот человек не любит огласки, он просто занимается реальной помощью участникам спецоперации». Но тем не менее, волонтер боевого братства отметил, что производство и транспортировка армейских палаток в зону СВО обошлась бизнесмену почти в два миллиона рублей. Ранее URU.RU сообщало, что доброволец из ЯНАО передал личный автомобиль в зону СВО. Он передал для нужд армии автомобиль УАЗ «Патриот».

Бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) оплатил производство и доставку в зону спецоперации восьми армейских палаток. Их выпускает предприятие, которое сотрудничает с Министерством обороны. Об этом URA.RU сообщил волонтер боевого братства ЯНАО Виктор Альхамов. «Наш земляк-новоуренгоец помог ребятам на СВО, купив им специальные армейские водонепроницаемые палатки. В каждой из них могут жить до 15 человек», — отметил волонтер. Сейчас палатки находятся Челябинской области на складе предприятия, которое занимается производством специальной амуниции для нужд армии и, в том числе, производит продукцию для Минобороны РФ. Альхамов не стал раскрывать фамилию предпринимателя: «Этот человек не любит огласки, он просто занимается реальной помощью участникам спецоперации». Но тем не менее, волонтер боевого братства отметил, что производство и транспортировка армейских палаток в зону СВО обошлась бизнесмену почти в два миллиона рублей. Ранее URU.RU сообщало, что доброволец из ЯНАО передал личный автомобиль в зону СВО. Он передал для нужд армии автомобиль УАЗ «Патриот».