Предприниматель из ЯНАО закупил для участников СВО армейские палатки

Бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) оплатил производство и доставку в зону спецоперации восьми армейских палаток. Их выпускает предприятие, которое сотрудничает с Министерством обороны. Об этом URA.RU сообщил волонтер боевого братства ЯНАО Виктор Альхамов.
«Наш земляк-новоуренгоец помог ребятам на СВО, купив им специальные армейские водонепроницаемые палатки. В каждой из них могут жить до 15 человек», — отметил волонтер. Сейчас палатки находятся Челябинской области на складе предприятия, которое занимается производством специальной амуниции для нужд армии и, в том числе, производит продукцию для Минобороны РФ.
Альхамов не стал раскрывать фамилию предпринимателя: «Этот человек не любит огласки, он просто занимается реальной помощью участникам спецоперации». Но тем не менее, волонтер боевого братства отметил, что производство и транспортировка армейских палаток в зону СВО обошлась бизнесмену почти в два миллиона рублей.
Ранее URU.RU сообщало, что доброволец из ЯНАО передал личный автомобиль в зону СВО. Он передал для нужд армии автомобиль УАЗ «Патриот».
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