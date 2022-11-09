09 ноября 2022

Предприниматель из ЯНАО закупил для участников СВО армейские палатки

Предприниматель из ЯНАО купил для участников СВО армейские палатки
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Производство и транспортировка армейских палаток для участников СВО обошлась бизнесмену почти в два миллиона рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) оплатил производство и доставку в зону спецоперации восьми армейских палаток. Их выпускает предприятие, которое сотрудничает с Министерством обороны. Об этом URA.RU сообщил волонтер боевого братства ЯНАО Виктор Альхамов.

«Наш земляк-новоуренгоец помог ребятам на СВО, купив им специальные армейские водонепроницаемые палатки. В каждой из них могут жить до 15 человек», — отметил волонтер. Сейчас палатки находятся Челябинской области на складе предприятия, которое занимается производством специальной амуниции для нужд армии и, в том числе, производит продукцию для Минобороны РФ.

Альхамов не стал раскрывать фамилию предпринимателя: «Этот человек не любит огласки, он просто занимается реальной помощью участникам спецоперации». Но тем не менее, волонтер боевого братства отметил, что производство и транспортировка армейских палаток в зону СВО обошлась бизнесмену почти в два миллиона рублей.

Ранее URU.RU сообщало, что доброволец из ЯНАО передал личный автомобиль в зону СВО. Он передал для нужд армии автомобиль УАЗ «Патриот».

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Бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) оплатил производство и доставку в зону спецоперации восьми армейских палаток. Их выпускает предприятие, которое сотрудничает с Министерством обороны. Об этом URA.RU сообщил волонтер боевого братства ЯНАО Виктор Альхамов. «Наш земляк-новоуренгоец помог ребятам на СВО, купив им специальные армейские водонепроницаемые палатки. В каждой из них могут жить до 15 человек», — отметил волонтер. Сейчас палатки находятся Челябинской области на складе предприятия, которое занимается производством специальной амуниции для нужд армии и, в том числе, производит продукцию для Минобороны РФ. Альхамов не стал раскрывать фамилию предпринимателя: «Этот человек не любит огласки, он просто занимается реальной помощью участникам спецоперации». Но тем не менее, волонтер боевого братства отметил, что производство и транспортировка армейских палаток в зону СВО обошлась бизнесмену почти в два миллиона рублей. Ранее URU.RU сообщало, что доброволец из ЯНАО передал личный автомобиль в зону СВО. Он передал для нужд армии автомобиль УАЗ «Патриот».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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