Власти Нефтеюганска оправдались за приказ о создании родительских патрулей

В Нефтеюганске начали организовывать родительские патрули у школ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Родительские патрули в школах Нефтеюганска, о которых объявил местный департамент образования, является добровольным мероприятием, заверили в администрации города. Опубликованный в соцсетях приказ департамента вызвал волну негодования у местных жителей, посчитавших, что их начнут принуждать к патрулированию территории школ.

«В целях усиления мер по обеспечению общественной безопасности на территории города определены маршруты патрулирования ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганского МОВО, членов Народной дружины и членов Родительского патруля. При этом Народная дружина города Нефтеюганска и Родительский патруль являются добровольными формированиями. Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка осуществляется на добровольной основе», — сказали в мэрии.

Приказ департамента образования Нефтеюганска о создании родительских патрулей

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО приняли решение усилить охрану общественного порядка и общественной безопасности во исполнение указа президента от 19 октября. О вводе режима базовой готовности для региона объявил директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком.