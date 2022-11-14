14 ноября 2022

Власти Нефтеюганска оправдались за приказ о создании родительских патрулей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, прохожие, папа с дочкой, в школу, родитель с ребенком
В Нефтеюганске начали организовывать родительские патрули у школ Фото:

Родительские патрули в школах Нефтеюганска, о которых объявил местный департамент образования, является добровольным мероприятием, заверили в администрации города. Опубликованный в соцсетях приказ департамента вызвал волну негодования у местных жителей, посчитавших, что их начнут принуждать к патрулированию территории школ.

«В целях усиления мер по обеспечению общественной безопасности на территории города определены маршруты патрулирования ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганского МОВО, членов Народной дружины и членов Родительского патруля. При этом Народная дружина города Нефтеюганска и Родительский патруль являются добровольными формированиями. Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка осуществляется на добровольной основе», — сказали в мэрии.

Приказ департамента образования Нефтеюганска о создании родительских патрулей

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО приняли решение усилить охрану общественного порядка и общественной безопасности во исполнение указа президента от 19 октября. О вводе режима базовой готовности для региона объявил директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком.

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Родительские патрули в школах Нефтеюганска, о которых объявил местный департамент образования, является добровольным мероприятием, заверили в администрации города. Опубликованный в соцсетях приказ департамента вызвал волну негодования у местных жителей, посчитавших, что их начнут принуждать к патрулированию территории школ. «В целях усиления мер по обеспечению общественной безопасности на территории города определены маршруты патрулирования ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганского МОВО, членов Народной дружины и членов Родительского патруля. При этом Народная дружина города Нефтеюганска и Родительский патруль являются добровольными формированиями. Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка осуществляется на добровольной основе», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО приняли решение усилить охрану общественного порядка и общественной безопасности во исполнение указа президента от 19 октября. О вводе режима базовой готовности для региона объявил директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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