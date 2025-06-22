22 июня 2025

В ХМАО приставы закрыли гостиницу за нарушение правил пожарной безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница будет опечатана до устранения всех нарушений
Гостиница будет опечатана до устранения всех нарушений Фото:

В Нижневартовске судебные приставы приостановили деятельность гостиницы «ПИТ» за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«На объекте не обеспечено исправное состояние системы автоматического дублирования сигналов о пожаре, в номерах гостиницы отсутствуют планы эвакуации на случай пожара. Объект защиты не обеспечен знаками пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы», — сообщается на сайте ведомства.

Приставы опечатали все двери в гостинице. Заведение будет закрыто до устранения всех нарушений.

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В Нижневартовске судебные приставы приостановили деятельность гостиницы «ПИТ» за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «На объекте не обеспечено исправное состояние системы автоматического дублирования сигналов о пожаре, в номерах гостиницы отсутствуют планы эвакуации на случай пожара. Объект защиты не обеспечен знаками пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы», — сообщается на сайте ведомства. Приставы опечатали все двери в гостинице. Заведение будет закрыто до устранения всех нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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