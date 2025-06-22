В ХМАО приставы закрыли гостиницу за нарушение правил пожарной безопасности

В Нижневартовске судебные приставы приостановили деятельность гостиницы «ПИТ» за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
«На объекте не обеспечено исправное состояние системы автоматического дублирования сигналов о пожаре, в номерах гостиницы отсутствуют планы эвакуации на случай пожара. Объект защиты не обеспечен знаками пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы», — сообщается на сайте ведомства.
Приставы опечатали все двери в гостинице. Заведение будет закрыто до устранения всех нарушений.
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