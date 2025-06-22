Власти Сургута объяснили причину гигантских пробок на выезде из города

Огромные пробки на выезде из Сургута образовались из-за жителей города, которые в летний период перебрались жить на дачу, и автовладельцев, следующих из других городов в отпуск. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«Образование затора на указанном перекрестке обусловлено выросшим количеством транзитных транспортных средств, следующих из других городов к месту проведения отпуска. А также автомобилей жителей города, которые проживают в летний период в дачных кооперативах», — сказано в сообщении.
Власти Сургута рассказали, что дорогу пытаются максимально разгрузить. Для этого светофор по улице Аэрофлотской — улице Индустриальной работает в адаптивном режиме, а подрядчик ежедневно мониторит транспортный поток, чтобы скорректировать работу других светофоров.
Ранее URA.RU писало, что сургутяне пожаловались на огромные пробки при выезде из города. Машины начинают скапливаться на улице Аэрофлотской уже с 07:30 утра.
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