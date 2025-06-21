21 июня 2025
20 июня 2025

В ХМАО автомобиль снес девушку с собакой на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У автомобиля от удара полностью разбито лобовое стекло
У автомобиля от удара полностью разбито лобовое стекло Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 21 июня на улице Чапаева девушка с собакой переходила дорогу по пешеходному переходу и на скорости ее снес внедорожник. Удар был такой силы, что югорчанка пролетела перекресток и ударилась об бордюр. Очевидцы в соцсети поделились кадрами ДТП.

«Момент, когда сбили пешехода на перекрестке Чапаева — 60 лет Октября. Судя по видео с камер наблюдения, девушка с собакой решила перейти дорогу на красный. Водитель также проехал на красный свет и сбил ее. Вартовчанка от удара отлетела на другую сторону дороги», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Собака от удара не пострадала, но испугалась и убежала, позже ее нашли местные жители. Девушка получила тяжелые травмы, очевидцы поделились, что медики борются за ее жизнь. Со слов свидетелей, автомобиль ехал с явным превышением скорости, после ДТП у авто полностью разбито лобовое стекло.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Югры с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 21 июня на улице Чапаева девушка с собакой переходила дорогу по пешеходному переходу и на скорости ее снес внедорожник. Удар был такой силы, что югорчанка пролетела перекресток и ударилась об бордюр. Очевидцы в соцсети поделились кадрами ДТП. «Момент, когда сбили пешехода на перекрестке Чапаева — 60 лет Октября. Судя по видео с камер наблюдения, девушка с собакой решила перейти дорогу на красный. Водитель также проехал на красный свет и сбил ее. Вартовчанка от удара отлетела на другую сторону дороги», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Собака от удара не пострадала, но испугалась и убежала, позже ее нашли местные жители. Девушка получила тяжелые травмы, очевидцы поделились, что медики борются за ее жизнь. Со слов свидетелей, автомобиль ехал с явным превышением скорости, после ДТП у авто полностью разбито лобовое стекло. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Югры с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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