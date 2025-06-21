В Нижневартовске (ХМАО) вечером 21 июня на улице Чапаева девушка с собакой переходила дорогу по пешеходному переходу и на скорости ее снес внедорожник. Удар был такой силы, что югорчанка пролетела перекресток и ударилась об бордюр. Очевидцы в соцсети поделились кадрами ДТП.
«Момент, когда сбили пешехода на перекрестке Чапаева — 60 лет Октября. Судя по видео с камер наблюдения, девушка с собакой решила перейти дорогу на красный. Водитель также проехал на красный свет и сбил ее. Вартовчанка от удара отлетела на другую сторону дороги», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
Собака от удара не пострадала, но испугалась и убежала, позже ее нашли местные жители. Девушка получила тяжелые травмы, очевидцы поделились, что медики борются за ее жизнь. Со слов свидетелей, автомобиль ехал с явным превышением скорости, после ДТП у авто полностью разбито лобовое стекло.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Югры с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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