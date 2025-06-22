Мэрия Сургута собирается принудительно выселить опальную коммунальщицу из служебного жилья

Мэрия Сургута собирается принудительно выселить из служебного жилья экс-директора департамента городского хозяйства Марию Ванькову. Об этом свидетельствуют данные из картотеки сургутского городского суда.
«Требования администрации города о расторжении договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда с Ваньковой М.Н. на жилое помещение подлежат удовлетворению», — указано в материалах дела. Чиновница после отставки отказалась добровольно освобождать предоставленную ей квартиру.
Мэрия Сургута выиграла суд и уже передала исполнительный лист приставам. Вместе с Ваньковой должны покинуть квартиру и трое ее несовершеннолетних детей.
Зато другой представитель «филатовского клана» в мэрии Сургута — бывший руководитель дорожно-транспортной дирекции Валерий Ходжаев оказался более упрямым. Он, как и Ванькова, сначала отказался отдавать ключи от служебного жилья после увольнения, а потом проиграл иск в сургутском горсуде. Но подал апелляцию, где удача улыбнулась уже ему.
Теперь за Ходжаевым, который стал вице-мэром другого югорского города — Радужный, по-прежнему числится жилье в Сургуте. «Решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 октября 2024 года отменить. Принять новое решение, которым в удовлетворении иска [администрации Сургута] отказать», — сообщается в материалах судах ХМАО.
В 2023 году на Марию Ванькову было заведено уголовное дело. Она обвиняется во взятках и превышении должностных полномочий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!