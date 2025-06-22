22 июня 2025

Мэрия Сургута собирается принудительно выселить опальную коммунальщицу из служебного жилья

Мэрия Сургута намерена выселить из жилья экс-чиновницу, обвиняемую в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд постановил выселить из служебной квартиры опальную экс-чиновницу
Суд постановил выселить из служебной квартиры опальную экс-чиновницу Фото:

Мэрия Сургута собирается принудительно выселить из служебного жилья экс-директора департамента городского хозяйства Марию Ванькову. Об этом свидетельствуют данные из картотеки сургутского городского суда.

«Требования администрации города о расторжении договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда с Ваньковой М.Н. на жилое помещение подлежат удовлетворению», — указано в материалах дела. Чиновница после отставки отказалась добровольно освобождать предоставленную ей квартиру.

Мэрия Сургута выиграла суд и уже передала исполнительный лист приставам. Вместе с Ваньковой должны покинуть квартиру и трое ее несовершеннолетних детей.

Зато другой представитель «филатовского клана» в мэрии Сургута — бывший руководитель дорожно-транспортной дирекции Валерий Ходжаев оказался более упрямым. Он, как и Ванькова, сначала отказался отдавать ключи от служебного жилья после увольнения, а потом проиграл иск в сургутском горсуде. Но подал апелляцию, где удача улыбнулась уже ему.

Теперь за Ходжаевым, который стал вице-мэром другого югорского города — Радужный, по-прежнему числится жилье в Сургуте. «Решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 октября 2024 года отменить. Принять новое решение, которым в удовлетворении иска [администрации Сургута] отказать», — сообщается в материалах судах ХМАО.

В 2023 году на Марию Ванькову было заведено уголовное дело. Она обвиняется во взятках и превышении должностных полномочий.

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Мэрия Сургута собирается принудительно выселить из служебного жилья экс-директора департамента городского хозяйства Марию Ванькову. Об этом свидетельствуют данные из картотеки сургутского городского суда. «Требования администрации города о расторжении договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда с Ваньковой М.Н. на жилое помещение подлежат удовлетворению», — указано в материалах дела. Чиновница после отставки отказалась добровольно освобождать предоставленную ей квартиру. Мэрия Сургута выиграла суд и уже передала исполнительный лист приставам. Вместе с Ваньковой должны покинуть квартиру и трое ее несовершеннолетних детей. Зато другой представитель «филатовского клана» в мэрии Сургута — бывший руководитель дорожно-транспортной дирекции Валерий Ходжаев оказался более упрямым. Он, как и Ванькова, сначала отказался отдавать ключи от служебного жилья после увольнения, а потом проиграл иск в сургутском горсуде. Но подал апелляцию, где удача улыбнулась уже ему. Теперь за Ходжаевым, который стал вице-мэром другого югорского города — Радужный, по-прежнему числится жилье в Сургуте. «Решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 октября 2024 года отменить. Принять новое решение, которым в удовлетворении иска [администрации Сургута] отказать», — сообщается в материалах судах ХМАО. В 2023 году на Марию Ванькову было заведено уголовное дело. Она обвиняется во взятках и превышении должностных полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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