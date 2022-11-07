Власти ХМАО усиливают меры безопасности в регионе

08 ноября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Оперативный штаб по безопасности во исполнение указа президента от 19 октября впервые публично отчитался о работе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа усилили меры безопасности в регионе во исполнение указа президента от 19 октября (базовая готовность для ХМАО — прим. URA.RU). Об этом URA.RU узнало из трансляции в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Усилена охрана общественного порядка и общественной безопасности, охрана критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, связи, топливно-энергетического комплекса, а также объектов, представляющих повышенную опасность. Введен особый режим работы на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, объектах коммуникации и связи, объектах энергетики, а также на объектах, представляющих повышенную опасность. Уточнены документы планов гражданской обороны, территориальной обороны, действия при установлении уровня террористической опасности», — сказал заместитель директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком.



Руководитель антитеррористической комиссии отчитался, что с 31 октября по 4 ноября проведены учения, предусматривающие отработку мероприятий в рамках возможного введения различных уровней реагирования (от базового до повышенной готовности — прим. URA.RU). Также прошли мероприятия гражданской и территориальной обороны. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО собирает оперативный штаб по безопасности по указу Путина. Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа усилили меры безопасности в регионе во исполнение указа президента от 19 октября (базовая готовность для ХМАО — прим. URA.RU). Об этом URA.RU узнало из трансляции в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Усилена охрана общественного порядка и общественной безопасности, охрана критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, связи, топливно-энергетического комплекса, а также объектов, представляющих повышенную опасность. Введен особый режим работы на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, объектах коммуникации и связи, объектах энергетики, а также на объектах, представляющих повышенную опасность. Уточнены документы планов гражданской обороны, территориальной обороны, действия при установлении уровня террористической опасности», — сказал заместитель директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком. Руководитель антитеррористической комиссии отчитался, что с 31 октября по 4 ноября проведены учения, предусматривающие отработку мероприятий в рамках возможного введения различных уровней реагирования (от базового до повышенной готовности — прим. URA.RU). Также прошли мероприятия гражданской и территориальной обороны. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО собирает оперативный штаб по безопасности по указу Путина. Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии.