21 июня 2025
20 июня 2025

Бастрыкин взялся за историю с избиением жителей Сургута за замечание о шуме

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновникам драки в Сургуте грозит уголовное дело
Виновникам драки в Сургуте грозит уголовное дело Фото:

В Сургуте (ХМАО) накануне несколько мужчин ворвались в дом и избили двоих подростков. Причиной всему стало то, что один из пострадавших ранее вступился за родственника, который сделал замечание нападавших из-за громкой езды на квадроциклах. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте группа мужчин ворвалась в дом и избила двоих подростков. Один из пострадавших ранее заступился за близких родственников, сделавших замечание нападавшим по поводу громкой ночной езды около их дома на квадроциклах. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в окружном Управлении СК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка. Однако источник URA.RU в силовых структурах озвучил иную версию произошедшего. С его слов, драку первым затеял сам пострадавший — сперва он избил одного из квадроциклистов, а после двое молодых людей пришли, чтобы дать такой же отпор.

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В Сургуте (ХМАО) накануне несколько мужчин ворвались в дом и избили двоих подростков. Причиной всему стало то, что один из пострадавших ранее вступился за родственника, который сделал замечание нападавших из-за громкой езды на квадроциклах. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. «В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте группа мужчин ворвалась в дом и избила двоих подростков. Один из пострадавших ранее заступился за близких родственников, сделавших замечание нападавшим по поводу громкой ночной езды около их дома на квадроциклах. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в окружном Управлении СК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка. Однако источник URA.RU в силовых структурах озвучил иную версию произошедшего. С его слов, драку первым затеял сам пострадавший — сперва он избил одного из квадроциклистов, а после двое молодых людей пришли, чтобы дать такой же отпор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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