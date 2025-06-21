Бастрыкин взялся за историю с избиением жителей Сургута за замечание о шуме

В Сургуте (ХМАО) накануне несколько мужчин ворвались в дом и избили двоих подростков. Причиной всему стало то, что один из пострадавших ранее вступился за родственника, который сделал замечание нападавших из-за громкой езды на квадроциклах. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
«В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте группа мужчин ворвалась в дом и избила двоих подростков. Один из пострадавших ранее заступился за близких родственников, сделавших замечание нападавшим по поводу громкой ночной езды около их дома на квадроциклах. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в окружном Управлении СК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка. Однако источник URA.RU в силовых структурах озвучил иную версию произошедшего. С его слов, драку первым затеял сам пострадавший — сперва он избил одного из квадроциклистов, а после двое молодых людей пришли, чтобы дать такой же отпор.
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