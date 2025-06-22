В Арктической зоне ХМАО появится несколько очистных сооружений

В Березовском районе ХМАО, который в марте прошлого года вошел в Арктическую зону РФ, до 2027 года появится несколько очистных сооружений в поселках Березово, Светлый и селе Няксимволь. Об этом власти округа сообщили в соцсети.
«В Березовском районе построят новые объекты ЖКК. Задания на проектирование ВОС в селе Няксимволь почти завершено. В поселке Светлый к 2027 году введут в эксплуатацию ВОС мощностью 1000 кубометров в сутки», — сообщается в telegram-канале властей Югры.
Уточняется, что в Березово работает одно очистное сооружение, а в ближайшие годы появится новый объект, мощностью 2000 кубометров. Также к нему будет построен водопровод для транспортировки воды к месту очистки. Помимо этого, в 2026 году планируется начать строительство канализационных очистных сооружений в селе Полноват Белоярского района и в поселке Коммунистический Советского района.
Всего проект развития Арктических территорий Югры включает в себя 32 мероприятия. Также территории Белоярского и Березовского районов планируют включить в опорные населенные пункты Арктики.
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