22 июня 2025
21 июня 2025

В Арктической зоне ХМАО появится несколько очистных сооружений

© Служба новостей «URA.RU»
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Очистные сооружения запланировано возвести до 2027 года
Очистные сооружения запланировано возвести до 2027 года Фото:

В Березовском районе ХМАО, который в марте прошлого года вошел в Арктическую зону РФ, до 2027 года появится несколько очистных сооружений в поселках Березово, Светлый и селе Няксимволь. Об этом власти округа сообщили в соцсети.

«В Березовском районе построят новые объекты ЖКК. Задания на проектирование ВОС в селе Няксимволь почти завершено. В поселке Светлый к 2027 году введут в эксплуатацию ВОС мощностью 1000 кубометров в сутки», — сообщается в telegram-канале властей Югры.

Уточняется, что в Березово работает одно очистное сооружение, а в ближайшие годы появится новый объект, мощностью 2000 кубометров. Также к нему будет построен водопровод для транспортировки воды к месту очистки. Помимо этого, в 2026 году планируется начать строительство канализационных очистных сооружений в селе Полноват Белоярского района и в поселке Коммунистический Советского района.

Всего проект развития Арктических территорий Югры включает в себя 32 мероприятия. Также территории Белоярского и Березовского районов планируют включить в опорные населенные пункты Арктики.

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В Березовском районе ХМАО, который в марте прошлого года вошел в Арктическую зону РФ, до 2027 года появится несколько очистных сооружений в поселках Березово, Светлый и селе Няксимволь. Об этом власти округа сообщили в соцсети. «В Березовском районе построят новые объекты ЖКК. Задания на проектирование ВОС в селе Няксимволь почти завершено. В поселке Светлый к 2027 году введут в эксплуатацию ВОС мощностью 1000 кубометров в сутки», — сообщается в telegram-канале властей Югры. Уточняется, что в Березово работает одно очистное сооружение, а в ближайшие годы появится новый объект, мощностью 2000 кубометров. Также к нему будет построен водопровод для транспортировки воды к месту очистки. Помимо этого, в 2026 году планируется начать строительство канализационных очистных сооружений в селе Полноват Белоярского района и в поселке Коммунистический Советского района. Всего проект развития Арктических территорий Югры включает в себя 32 мероприятия. Также территории Белоярского и Березовского районов планируют включить в опорные населенные пункты Арктики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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