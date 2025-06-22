22 июня 2025
21 июня 2025

Власти ХМАО ввели льготы для бойцов, защищающих Курскую и Белгородскую области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти ХМАО расширили меры поддержки на военнослужащих, защищающих Курскую и Белгородскую области
Власти ХМАО расширили меры поддержки на военнослужащих, защищающих Курскую и Белгородскую области Фото:

Власти ХМАО расширили меры соцподдержки для ветеранов СВО и добавили в список бойцов, защищавших Курскую и Белгородскую области. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Это позволит распространить право на пользование региональными мерами социальной поддержки на военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, которые несут службу в Белгородской и Курской областях. А также их близких, в виде: оплаты газификации жилого дома (квартиры), бесплатного зубопротезирования, ежегодной денежной выплаты за боевые заслуги перед Отечеством», — написал Кухарук.

Кроме того, правительство региона заключило соглашение с Всероссийским обществом глухих. Запланировала совместная работа по реабилитации и абилитации, а также организации досуга для югорчан с нарушением слуха. С АО «Спутниковая система „Гонец“ заключено соглашение о развитии на территории региона системы персональной спутниковой связи для использования БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО расширили меры соцподдержки для ветеранов СВО и добавили в список бойцов, защищавших Курскую и Белгородскую области. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Это позволит распространить право на пользование региональными мерами социальной поддержки на военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, которые несут службу в Белгородской и Курской областях. А также их близких, в виде: оплаты газификации жилого дома (квартиры), бесплатного зубопротезирования, ежегодной денежной выплаты за боевые заслуги перед Отечеством», — написал Кухарук. Кроме того, правительство региона заключило соглашение с Всероссийским обществом глухих. Запланировала совместная работа по реабилитации и абилитации, а также организации досуга для югорчан с нарушением слуха. С АО «Спутниковая система „Гонец“ заключено соглашение о развитии на территории региона системы персональной спутниковой связи для использования БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...