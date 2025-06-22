Власти ХМАО ввели льготы для бойцов, защищающих Курскую и Белгородскую области

Власти ХМАО расширили меры соцподдержки для ветеранов СВО и добавили в список бойцов, защищавших Курскую и Белгородскую области. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Это позволит распространить право на пользование региональными мерами социальной поддержки на военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, которые несут службу в Белгородской и Курской областях. А также их близких, в виде: оплаты газификации жилого дома (квартиры), бесплатного зубопротезирования, ежегодной денежной выплаты за боевые заслуги перед Отечеством», — написал Кухарук.
Кроме того, правительство региона заключило соглашение с Всероссийским обществом глухих. Запланировала совместная работа по реабилитации и абилитации, а также организации досуга для югорчан с нарушением слуха. С АО «Спутниковая система „Гонец“ заключено соглашение о развитии на территории региона системы персональной спутниковой связи для использования БПЛА.
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