21 июня 2025
20 июня 2025

Компании в ХМАО грозит уголовное дело за невыплату зарплаты вахтовикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проводят процессуальную проверку
Следователи проводят процессуальную проверку Фото:

В ХМАО вахтовики пожаловались руководителю СК РФ Александру Бастрыкину на невыплату зарплаты. Глава ведомства в свою очередь вступился за работников и проучил возбудить уголовное дело.

«В средствах массовой информации опубликовано обращение к главе ведомства по вопросу невыплаты вахтовикам из ХМАО. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре Турутину И.Е. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в окружном Управлении СК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка.

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В ХМАО вахтовики пожаловались руководителю СК РФ Александру Бастрыкину на невыплату зарплаты. Глава ведомства в свою очередь вступился за работников и проучил возбудить уголовное дело. «В средствах массовой информации опубликовано обращение к главе ведомства по вопросу невыплаты вахтовикам из ХМАО. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре Турутину И.Е. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в окружном Управлении СК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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