Компании в ХМАО грозит уголовное дело за невыплату зарплаты вахтовикам

В ХМАО вахтовики пожаловались руководителю СК РФ Александру Бастрыкину на невыплату зарплаты. Глава ведомства в свою очередь вступился за работников и проучил возбудить уголовное дело.
«В средствах массовой информации опубликовано обращение к главе ведомства по вопросу невыплаты вахтовикам из ХМАО. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре Турутину И.Е. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в окружном Управлении СК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка.
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