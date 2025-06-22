В ХМАО обвалились цены на авиабилеты до Петербурга

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели билеты на самолет до Санкт-Петербурга. Перелеты из Сургута в конце лета упали в цене примерно на 25%.
«Стоимость авиабилета из Сургута в Санкт-Петербург на 21 августа в одну сторону составляет около 9,5 тысяч рублей. До этого цена была чуть больше 13 тысяч», — следует из информации сервиса бронирования. Перелет подешевел более чем на 26%.
Помимо рейсов в августе, подешевели также вылеты на отдельные даты во второй половине июля. Но в это время перелеты из Сургута обойдутся более десяти тысяч рублей за билет.
А вот из Нижневартовска больше подешевели рейсы на начало сентября — стоимость варьируется около 11-12 тысяч рублей. Перелеты в конце июля и августа в одну сторону на человека выйдут около 13-14 тысяч рублей.
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