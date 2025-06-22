22 июня 2025

В ХМАО обвалились цены на авиабилеты до Петербурга

Авиабилеты из ХМАО в Санкт-Петербург подешевели на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелеты из ХМАО в Петербург резко подешевели
Перелеты из ХМАО в Петербург резко подешевели Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели билеты на самолет до Санкт-Петербурга. Перелеты из Сургута в конце лета упали в цене примерно на 25%.

«Стоимость авиабилета из Сургута в Санкт-Петербург на 21 августа в одну сторону составляет около 9,5 тысяч рублей. До этого цена была чуть больше 13 тысяч», — следует из информации сервиса бронирования. Перелет подешевел более чем на 26%.

Помимо рейсов в августе, подешевели также вылеты на отдельные даты во второй половине июля. Но в это время перелеты из Сургута обойдутся более десяти тысяч рублей за билет.

А вот из Нижневартовска больше подешевели рейсы на начало сентября — стоимость варьируется около 11-12 тысяч рублей. Перелеты в конце июля и августа в одну сторону на человека выйдут около 13-14 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как жителям ХМАО бесплатно съездить летом в отпуск. Работающие югорчане и пенсионеры могут сэкономить на отпуске один раз в два года.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели билеты на самолет до Санкт-Петербурга. Перелеты из Сургута в конце лета упали в цене примерно на 25%. «Стоимость авиабилета из Сургута в Санкт-Петербург на 21 августа в одну сторону составляет около 9,5 тысяч рублей. До этого цена была чуть больше 13 тысяч», — следует из информации сервиса бронирования. Перелет подешевел более чем на 26%. Помимо рейсов в августе, подешевели также вылеты на отдельные даты во второй половине июля. Но в это время перелеты из Сургута обойдутся более десяти тысяч рублей за билет. А вот из Нижневартовска больше подешевели рейсы на начало сентября — стоимость варьируется около 11-12 тысяч рублей. Перелеты в конце июля и августа в одну сторону на человека выйдут около 13-14 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как жителям ХМАО бесплатно съездить летом в отпуск. Работающие югорчане и пенсионеры могут сэкономить на отпуске один раз в два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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