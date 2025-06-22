В ХМАО врачи спасли жизнь пациентки с редкой болезнью почек

В Нижневартовске урологи провели сложную операцию по удалению камней из почки пациентки. Орган Гульнары Новаковской был сросшимся, что делало процедуру особо сложной, сообщает департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«В Нижневартовской окружной клинической больнице успешно провели высокотехнологичную операцию пациентке с редкой особенностью — подковообразной почкой. Это анатомическая аномалия, при которой почки срастаются, образуя форму подковы. В таких случаях доступ к камням затруднён, а риск осложнений повышен», — сообщается на странице учреждения в соцсети.
Врачи успешно провели операцию сложную операцию — перкутанную нефролитотрипсию. Сейчас пациентка готовится к выписке.
«Я знала о своей особенности с детства и долгие годы страдала от боли. Перед операцией была спокойна — я доверяю нашим врачам. После вмешательства чувствую себя живой, полноценной, — рассказала Гульнара.
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