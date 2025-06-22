22 июня 2025

В ХМАО врачи спасли жизнь пациентки с редкой болезнью почек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске врачи спасли пациентку с редкой патологией почек
В Нижневартовске врачи спасли пациентку с редкой патологией почек Фото:

В Нижневартовске урологи провели сложную операцию по удалению камней из почки пациентки. Орган Гульнары Новаковской был сросшимся, что делало процедуру особо сложной, сообщает департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В Нижневартовской окружной клинической больнице успешно провели высокотехнологичную операцию пациентке с редкой особенностью — подковообразной почкой. Это анатомическая аномалия, при которой почки срастаются, образуя форму подковы. В таких случаях доступ к камням затруднён, а риск осложнений повышен», — сообщается на странице учреждения в соцсети.

Врачи успешно провели операцию сложную операцию — перкутанную нефролитотрипсию. Сейчас пациентка готовится к выписке.

«Я знала о своей особенности с детства и долгие годы страдала от боли. Перед операцией была спокойна — я доверяю нашим врачам. После вмешательства чувствую себя живой, полноценной, — рассказала Гульнара.

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В Нижневартовске урологи провели сложную операцию по удалению камней из почки пациентки. Орган Гульнары Новаковской был сросшимся, что делало процедуру особо сложной, сообщает департамент здравоохранения Югры на своей странице в соцсети «Вконтакте». «В Нижневартовской окружной клинической больнице успешно провели высокотехнологичную операцию пациентке с редкой особенностью — подковообразной почкой. Это анатомическая аномалия, при которой почки срастаются, образуя форму подковы. В таких случаях доступ к камням затруднён, а риск осложнений повышен», — сообщается на странице учреждения в соцсети. Врачи успешно провели операцию сложную операцию — перкутанную нефролитотрипсию. Сейчас пациентка готовится к выписке. «Я знала о своей особенности с детства и долгие годы страдала от боли. Перед операцией была спокойна — я доверяю нашим врачам. После вмешательства чувствую себя живой, полноценной, — рассказала Гульнара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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