Герой России Юсупов поделился впечатлениями о поездке в Сургут

Герой России и пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в 2019 году, посетил Сургут в рамках просветительского проекта «Знание». Впечатлениями о поездке поделился с URA.RU сам летчик.
«По приезде в Сургут местная автономия татар провела мне экскурсию и пригласила посетить мечеть, а перед этим я возлагал цветы к памятному обелиску, несмотря на ливень — так как был День Скорби, даже погода плакала. После обеда я уже был на аэродроме „Боровая“, встретился там с летчицами, которые устроили просто невероятное шоу. Я получил массу впечатлений и еще раз убедился в их профессионализме. Сегодня буду выступать перед сургутянами», — рассказал Юсупов.
Заместитель главы города Виталий Малыхин рассказал, что летчик выступит перед взрослой аудиторией — муниципальными служащими, хоть и чаще всего Юсупов с молодежью. «Дамир расскажет о том, как исполнил свою мечту — из юриста в мэрии стал командиром воздушного судна. Также будет разговор на тему профессионального выгорания», — сообщил замглавы.
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