У жителей ХМАО стало популярно трендовое пляжное развлечение

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал популярен алтимат-фрисби — командная пляжная игра с летающим диском, рассказали URA.RU аналитики «Авито». Ради этого югорчане скупают спортивную атрибутику.
«Два капитана, восемь игроков и летающий диск вместо мяча — так проходят состязания по алтимат-фрисби. Правила просты: как только команда ловит диск в зачетной зоне соперника, она забивает очко. Но играют при этом без остановок, бегая по песку и делая кроссовые забросы на 40-50 метров», — говорится в исследовании.
Среди других развлечений у югорчан также стал популярен шахбокс — смесь шахмат и единоборств. «После трех минут интеллектуального поединка за доской следует раунд спарринга», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе набирал популярность сапбординг. Прошлым летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря.
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