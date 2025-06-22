22 июня 2025
21 июня 2025

У жителей ХМАО стало популярно трендовое пляжное развлечение

Жители ХМАО массово играют на пляжах в алтимат-фрисби
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане играют на пляжах в алтимат-фрисби
Югорчане играют на пляжах в алтимат-фрисби Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал популярен алтимат-фрисби — командная пляжная игра с летающим диском, рассказали URA.RU аналитики «Авито». Ради этого югорчане скупают спортивную атрибутику.

«Два капитана, восемь игроков и летающий диск вместо мяча — так проходят состязания по алтимат-фрисби. Правила просты: как только команда ловит диск в зачетной зоне соперника, она забивает очко. Но играют при этом без остановок, бегая по песку и делая кроссовые забросы на 40-50 метров», — говорится в исследовании.

Среди других развлечений у югорчан также стал популярен шахбокс — смесь шахмат и единоборств. «После трех минут интеллектуального поединка за доской следует раунд спарринга», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе набирал популярность сапбординг. Прошлым летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал популярен алтимат-фрисби — командная пляжная игра с летающим диском, рассказали URA.RU аналитики «Авито». Ради этого югорчане скупают спортивную атрибутику. «Два капитана, восемь игроков и летающий диск вместо мяча — так проходят состязания по алтимат-фрисби. Правила просты: как только команда ловит диск в зачетной зоне соперника, она забивает очко. Но играют при этом без остановок, бегая по песку и делая кроссовые забросы на 40-50 метров», — говорится в исследовании. Среди других развлечений у югорчан также стал популярен шахбокс — смесь шахмат и единоборств. «После трех минут интеллектуального поединка за доской следует раунд спарринга», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе набирал популярность сапбординг. Прошлым летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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