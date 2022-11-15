Выделяемые субсидии на строительство домов в ЯНАО не покрывают траты

Субсидии на строительство дома выдаются с ограничениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО выделяют жителям субсидии на строительство домов, которые не покрывают стоимости самого дома. Об этом написал местный житель на правах анонимности в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде».

«Дают субсидии на строительства дома, например, пять миллионов, с ограничением! Производитель дома должен быть только ЯЛПК [Ямальский лесопромышленный комплекс] в Тарко-Сале. Дом с профильного бруса 100 квадратных метров без пола, крыши, дверей, окон, без сборки стоит шесть миллионов», — написал анонимный пользователь.

Он подчеркнул, что выделенной субсидии не хватает на целый дом и жители вправе сами выбирать, кто будет строить дом. В комментариях большинство поддержало автора. «Был печальный опыт, предлагали сертификат на 50% скидки от стоимости дом комплекта. Отправили свой проект в Тарко-Сале, посчитали заоблачную сумму только за стены. Менеджер в дереве и стройке ничего не понимает. В итоге мы отказались», — написал Алексей Бугай.

URA.RU обратилось за комментарием в правительство ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала смогут оформить в собственность земельные участки под частными домами бесплатно. Чтоб воспользоваться амнистией, необходимо предоставить ряд документов.