15 ноября 2022

Выделяемые субсидии на строительство домов в ЯНАО не покрывают траты

© Служба новостей «URA.RU»
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Субсидии на строительство дома выдаются с ограничениями Фото:

Власти ЯНАО выделяют жителям субсидии на строительство домов, которые не покрывают стоимости самого дома. Об этом написал местный житель на правах анонимности в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде».

«Дают субсидии на строительства дома, например, пять миллионов, с ограничением! Производитель дома должен быть только ЯЛПК [Ямальский лесопромышленный комплекс] в Тарко-Сале. Дом с профильного бруса 100 квадратных метров без пола, крыши, дверей, окон, без сборки стоит шесть миллионов», — написал анонимный пользователь.

Он подчеркнул, что выделенной субсидии не хватает на целый дом и жители вправе сами выбирать, кто будет строить дом. В комментариях большинство поддержало автора. «Был печальный опыт, предлагали сертификат на 50% скидки от стоимости дом комплекта. Отправили свой проект в Тарко-Сале, посчитали заоблачную сумму только за стены. Менеджер в дереве и стройке ничего не понимает. В итоге мы отказались», — написал Алексей Бугай.

URA.RU обратилось за комментарием в правительство ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала смогут оформить в собственность земельные участки под частными домами бесплатно. Чтоб воспользоваться амнистией, необходимо предоставить ряд документов.

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Власти ЯНАО выделяют жителям субсидии на строительство домов, которые не покрывают стоимости самого дома. Об этом написал местный житель на правах анонимности в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде». «Дают субсидии на строительства дома, например, пять миллионов, с ограничением! Производитель дома должен быть только ЯЛПК [Ямальский лесопромышленный комплекс] в Тарко-Сале. Дом с профильного бруса 100 квадратных метров без пола, крыши, дверей, окон, без сборки стоит шесть миллионов», — написал анонимный пользователь. Он подчеркнул, что выделенной субсидии не хватает на целый дом и жители вправе сами выбирать, кто будет строить дом. В комментариях большинство поддержало автора. «Был печальный опыт, предлагали сертификат на 50% скидки от стоимости дом комплекта. Отправили свой проект в Тарко-Сале, посчитали заоблачную сумму только за стены. Менеджер в дереве и стройке ничего не понимает. В итоге мы отказались», — написал Алексей Бугай. URA.RU обратилось за комментарием в правительство ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала смогут оформить в собственность земельные участки под частными домами бесплатно. Чтоб воспользоваться амнистией, необходимо предоставить ряд документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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