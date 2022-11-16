Жители ЯНАО жалуются на холод в новом теплом остановочном комплексе

Сейчас на теплой остановке ведутся пуско-наладочные работы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители обратили внимание на бесполезность недавно установленного теплого остановочного комплекса в районе ТЦ «Солнечный» из-за отсутствия в нем тепла. Комплекс установили неделю назад, но так и не подключили. Об этом новоуренгойцы пишут в пабликах Вконтакте.

«Когда планируется запустить теплую остановку напротив ТЦ „Солнечный“? Неделю уже стоит, установили быстро, а пользоваться нельзя…», — негодуют пользователи социальной сети. За несколько часов публикация набрала более двух тысяч просмотров.

В мэрии Нового Уренгоя URA.RU пояснили, что в остановочном павильоне станет тепло и светло в ближайшее время. «В данный момент на теплой остановке специалисты занимаются пусконаладкой», — говорится в сообщении администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ожидается резкое похолодание. Ночью температура местами опустится до -38 градусов. В свою очередь, МЧС предупредило жителей о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду.