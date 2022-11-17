17 ноября 2022

Жителей СНГ приглашают на празднование 300-летнего юбилея в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Пермь, буквы, карнавал, день города
Туристам и партнерам из СНГ рассказали также об основных туристических направлениях региона Фото:

Представители туриндустрии и минтуризма Пермского края пригласили партнеров и жителей из стран СНГ посетить столицу региона на празднование 300-летнего юбилея. Приглашение получили резиденты Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана на международной выставке Russian Expo Days CIS Countries 2022. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«В следующем году Перми исполняется 300 лет и по этому случаю запланирована обширная тематическая программа. Но и без того наш регион может вас удивить богатой историей, культурой, промышленностью, санкурами, природой и многим другим», — передает сайт со ссылкой на министра по туризму и молодежной политике региона Юлия Ветошкина.

Иностранным участникам рассказали об основных туристических сферах региона. Глава «Центра развития туризма» края Константин Тиминский рассказал о гастротуристическом, историко-культурном, горнолыжном, активном и круизном направлении. Также представители пермской делегации презентовали маршрут «Необычайные истории земли Пермской», являющийся частью международного туристического маршрута «Великий чайный путь».

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Представители туриндустрии и минтуризма Пермского края пригласили партнеров и жителей из стран СНГ посетить столицу региона на празднование 300-летнего юбилея. Приглашение получили резиденты Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана на международной выставке Russian Expo Days CIS Countries 2022. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В следующем году Перми исполняется 300 лет и по этому случаю запланирована обширная тематическая программа. Но и без того наш регион может вас удивить богатой историей, культурой, промышленностью, санкурами, природой и многим другим», — передает сайт со ссылкой на министра по туризму и молодежной политике региона Юлия Ветошкина. Иностранным участникам рассказали об основных туристических сферах региона. Глава «Центра развития туризма» края Константин Тиминский рассказал о гастротуристическом, историко-культурном, горнолыжном, активном и круизном направлении. Также представители пермской делегации презентовали маршрут «Необычайные истории земли Пермской», являющийся частью международного туристического маршрута «Великий чайный путь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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