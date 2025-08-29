Пермских водителей начали штрафовать за телефоны за рулем

В Пермском крае камеры видеофиксации начали штрафовать водителей за использование телефона за рулем — нарушителям грозит штраф 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
«С 11 августа в Пермском крае камеры видеофиксации начали штрафовать водителей за использование телефона во время управления автомобилем. Штраф за использование телефона за рулем составляет 1,5 тысячи рублей. Точное количество водителей, уже оштрафованных с момента начала работы системы в тестовом режиме, правоохранительные органы не раскрывают», — передает портал v-kurse.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» подчеркнули, что 150 из 360 стационарных комплексов в регионе оснащены специальной функцией. Эта функция предназначена для фото- и видеофиксации данного нарушения.
Ранее в Пермском крае уже отмечался значительный рост количества выявленных нарушений ПДД — за первое полугодие 2025 года их число увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением сети комплексов автоматической фиксации и их модернизацией, что позволило эффективнее выявлять нарушения, включая использование телефона за рулем.
