29 августа 2025

Пермских водителей начали штрафовать за телефоны за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пермском крае начали бороться с телефонами за рулем
В Пермском крае начали бороться с телефонами за рулем Фото:

В Пермском крае камеры видеофиксации начали штрафовать водителей за использование телефона за рулем — нарушителям грозит штраф 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном МВД. 

«С 11 августа в Пермском крае камеры видеофиксации начали штрафовать водителей за использование телефона во время управления автомобилем. Штраф за использование телефона за рулем составляет 1,5 тысячи рублей. Точное количество водителей, уже оштрафованных с момента начала работы системы в тестовом режиме, правоохранительные органы не раскрывают», — передает портал v-kurse.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» подчеркнули, что 150 из 360 стационарных комплексов в регионе оснащены специальной функцией. Эта функция предназначена для фото- и видеофиксации данного нарушения.

Ранее в Пермском крае уже отмечался значительный рост количества выявленных нарушений ПДД — за первое полугодие 2025 года их число увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением сети комплексов автоматической фиксации и их модернизацией, что позволило эффективнее выявлять нарушения, включая использование телефона за рулем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае камеры видеофиксации начали штрафовать водителей за использование телефона за рулем — нарушителям грозит штраф 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.  «С 11 августа в Пермском крае камеры видеофиксации начали штрафовать водителей за использование телефона во время управления автомобилем. Штраф за использование телефона за рулем составляет 1,5 тысячи рублей. Точное количество водителей, уже оштрафованных с момента начала работы системы в тестовом режиме, правоохранительные органы не раскрывают», — передает портал v-kurse.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю. В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» подчеркнули, что 150 из 360 стационарных комплексов в регионе оснащены специальной функцией. Эта функция предназначена для фото- и видеофиксации данного нарушения. Ранее в Пермском крае уже отмечался значительный рост количества выявленных нарушений ПДД — за первое полугодие 2025 года их число увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением сети комплексов автоматической фиксации и их модернизацией, что позволило эффективнее выявлять нарушения, включая использование телефона за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...