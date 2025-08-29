Каждая третья компания Перми оставила удаленку для специалистов

Каждая третья компания в Перми сохранила удаленный формат работы для части сотрудников, причем чаще всего на дистанционную работу переводят IT-специалистов. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.
«39% компаний Перми используют удаленный формат работы для части сотрудников. При этом в большинстве организаций (74%) на дистанционной работе занято менее 10% персонала, и лишь 4% компаний переводят в онлайн от 10 до 20% сотрудников», — говорится в исследовании.
Абсолютным лидером по удаленной занятости стала сфера информационных технологий: в 35% компаний, практикующих дистанционный формат, удаленно работают IT-специалисты. В топ-5 также вошли сотрудники сферы продаж и инженеры (по 20%), эйчары (16%), бухгалтеры и финансовые специалисты (11%).
Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В структуре удаленной занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.
Лишь 5% опрошенных компаний имеют сотрудников, работающих из-за рубежа. Работодатели отмечают, что полностью перешли к оптимальному формату занятости, оставляя удаленку только для тех направлений, где это необходимо и эффективно.
Ранее URA.RU рассказывало, что каждый третий работающий житель Перми ищет новое место из-за недовольства зарплатой. Другие причины смены работы: от конфликтов с руководством до эмоционального выгорания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!