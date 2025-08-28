Бесплатный проезд и концерты: как в Перми пройдет 1 сентября

День знаний в Перми обещает быть дождливым. Где пройдут торжественные линейки — в здании школ или на улице — образовательные организации решат самостоятельно. О том, как в краевом центре пройдет 1 сентября, выяснило URA.RU.
Какой будет погода 1 сентября?
В День знаний в Перми ожидаются небольшие дожди, не исключена гроза. По данным различных метеоресурсов, воздух в городе прогреется до 18-20 градусов.
Пустят ли родителей школьников на торжественные линейки
В Перми родители школьников смогут присутствовать на торжественных линейках по случаю начала учебного года. Если проведение мероприятия запланировано на улице, то ограничений по допуску взрослых на территории школ нет. Решение о том, пускать ли родителей непосредственно в здание школы, каждое учреждение принимает самостоятельно. Такое пояснение URA.RU дали в пресс-службе администрации Перми.
Какие изменения вводятся в городском общественном транспорте для школьников?
С 1 сентября младшеклассники (1-4 классы) смогут бесплатно ездить в городском общественном транспорте. Получить проездной можно в своей школе. Он будет действовать на все виды транспорта.
Для жителей отдаленных микрорайонов районов города начинает работу третий по счету проект «Удобная электричка». Школьники смогут воспользоваться бесплатным автобусом на маршруте КамГЭС-Кислотные дачи. Общественный транспорт будет курсировать утром и вечером, подстраиваясь под расписание электричек.
Какие вводятся ограничения?
1 сентября в Перми и Пермском крае будет действовать «сухой» закон. Купить алкогольные напитки в этот день не получится. Нарушителям грозит административная ответственность.
Какие развлекательные мероприятия подготовлены для школьников?
Парк имени Горького 1 сентября подготовил для школьников и их родителей обширную развлекательную программу. Дети и взрослые смогут совершить увлекательное путешествие в мир профессий. На главной сцене парка гости увидят сказочный спектакль «Карлсон, который не хочет в школу», иллюзионную программу «Фокусы-шутки», мягкое шоу и танцевальный мастер-класс. Будут работать интерактивные площадки, где школьники смогут познакомиться с 11-ю профессиями — от археолога до флориста.
Первоклассники смогут посетить пермский зоопарк в День знаний бесплатно. В программе заявлены экологические игры и мастер-классы, экскурсии и выступления творческих коллективов.
