В Перми назвали самые загруженные автобусные маршруты в первом полугодии

Автобусный маршрут № 36 «Театр Ироничная компания — Вышка-2» стал самым загруженным в Перми по итогам первого полугодия 2025 года, перевозя в среднем 119 пассажиров за рейс. Об итогах исследования сообщает городской департамент транспорта.
«Выявлены самые загруженные автобусные маршруты города за первые шесть месяцев 2025 года. Лидером стал маршрут № 36 („Театр Ироничная компания — Вышка-2“) со средней загрузкой 119 пассажиров за рейс. На втором месте расположился маршрут № 55 („Планета — Архиерейка“) с 108 пассажирами, на третьем — № 20 („Новый Крым — Центральный рынок“) с 104 пассажирами за рейс. Использование автобусов особо большой вместимости на этих направлениях невозможно из-за узких улиц и сложного рельефа», — передает портал v-kurse.ru со ссылкой на данные дептранспорта.
Отметку в 100 и более пассажиров за рейс также преодолели маршруты № 14, 15 и 60. В 2025 году на маршрутах № 14 и 15 планируется запуск автобусов большой вместимости. На маршрутах № 1, 27, 50 и 53, где в этом году уже начали работать автобусы с «гармошкой», средняя загрузка по итогам полугодия составила от 59 до 83 пассажиров за рейс.
Среди трамваев самым загруженным стал маршрут № 8 («Инкар — Висим») с 80 пассажирами за рейс. Общий пассажиропоток городского транспорта за полугодие снизился на 4% до 113,6 млн человек, около 13,8 млн из них воспользовались трамваями.
Ранее администрация Перми сообщала о планах увеличить количество общественного транспорта на городских маршрутах к началу учебного года из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Особое внимание уделялось корректировке расписания и увеличению числа автобусов на направлениях с высокой загрузкой, чтобы обеспечить горожанам более комфортные условия передвижения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!