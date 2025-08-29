29 августа 2025

В Перми назвали самые загруженные автобусные маршруты в первом полугодии

Стали известны топ-3 самых загруженных автобусных маршрутов в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус № 36 перевозит по 119 пассажиров за рейс
Автобус № 36 перевозит по 119 пассажиров за рейс Фото:

Автобусный маршрут № 36 «Театр Ироничная компания — Вышка-2» стал самым загруженным в Перми по итогам первого полугодия 2025 года, перевозя в среднем 119 пассажиров за рейс. Об итогах исследования сообщает городской департамент транспорта.

«Выявлены самые загруженные автобусные маршруты города за первые шесть месяцев 2025 года. Лидером стал маршрут № 36 („Театр Ироничная компания — Вышка-2“) со средней загрузкой 119 пассажиров за рейс. На втором месте расположился маршрут № 55 („Планета — Архиерейка“) с 108 пассажирами, на третьем — № 20 („Новый Крым — Центральный рынок“) с 104 пассажирами за рейс. Использование автобусов особо большой вместимости на этих направлениях невозможно из-за узких улиц и сложного рельефа», — передает портал v-kurse.ru со ссылкой на данные дептранспорта. 

Отметку в 100 и более пассажиров за рейс также преодолели маршруты № 14, 15 и 60. В 2025 году на маршрутах № 14 и 15 планируется запуск автобусов большой вместимости. На маршрутах № 1, 27, 50 и 53, где в этом году уже начали работать автобусы с «гармошкой», средняя загрузка по итогам полугодия составила от 59 до 83 пассажиров за рейс.

Среди трамваев самым загруженным стал маршрут № 8 («Инкар — Висим») с 80 пассажирами за рейс. Общий пассажиропоток городского транспорта за полугодие снизился на 4% до 113,6 млн человек, около 13,8 млн из них воспользовались трамваями.

Ранее администрация Перми сообщала о планах увеличить количество общественного транспорта на городских маршрутах к началу учебного года из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Особое внимание уделялось корректировке расписания и увеличению числа автобусов на направлениях с высокой загрузкой, чтобы обеспечить горожанам более комфортные условия передвижения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автобусный маршрут № 36 «Театр Ироничная компания — Вышка-2» стал самым загруженным в Перми по итогам первого полугодия 2025 года, перевозя в среднем 119 пассажиров за рейс. Об итогах исследования сообщает городской департамент транспорта. «Выявлены самые загруженные автобусные маршруты города за первые шесть месяцев 2025 года. Лидером стал маршрут № 36 („Театр Ироничная компания — Вышка-2“) со средней загрузкой 119 пассажиров за рейс. На втором месте расположился маршрут № 55 („Планета — Архиерейка“) с 108 пассажирами, на третьем — № 20 („Новый Крым — Центральный рынок“) с 104 пассажирами за рейс. Использование автобусов особо большой вместимости на этих направлениях невозможно из-за узких улиц и сложного рельефа», — передает портал v-kurse.ru со ссылкой на данные дептранспорта.  Отметку в 100 и более пассажиров за рейс также преодолели маршруты № 14, 15 и 60. В 2025 году на маршрутах № 14 и 15 планируется запуск автобусов большой вместимости. На маршрутах № 1, 27, 50 и 53, где в этом году уже начали работать автобусы с «гармошкой», средняя загрузка по итогам полугодия составила от 59 до 83 пассажиров за рейс. Среди трамваев самым загруженным стал маршрут № 8 («Инкар — Висим») с 80 пассажирами за рейс. Общий пассажиропоток городского транспорта за полугодие снизился на 4% до 113,6 млн человек, около 13,8 млн из них воспользовались трамваями. Ранее администрация Перми сообщала о планах увеличить количество общественного транспорта на городских маршрутах к началу учебного года из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Особое внимание уделялось корректировке расписания и увеличению числа автобусов на направлениях с высокой загрузкой, чтобы обеспечить горожанам более комфортные условия передвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...