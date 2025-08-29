29 августа 2025

Пенсионер погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Краснокамском. Фото, видео

Под Краснокамском (Пермский край) произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель легковушки погиб на месте. Об этом сообщается в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. 

«29 августа 2025 года на 1058 км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Краснокамском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Около 15:10 автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 73-летнего водителя по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем FAW. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи», — рассказали в инспекции.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

