Пермь в РФ считают кузницей баскетбольных кадров. С таким заявлением выступил министр спорта России Михаил Дегтярев по итогам всех деловых встреч и крупнейшего отраслевого форума страны «Экспо Баскет—2025». В этом году прикамская столица стала принимающей стороной.
Развитие юношеского спорта — одна из магистральных тем прошедшего форума. «Ассоциация студенческого баскетбола — крупнейшая студенческая спортивная лига России и Европы. Она объединяет более 600 команд из 60 регионов. А Российский студенческий спортивный союз и Пермь — кузница баскетбольных кадров», — написал Дегтярев в своем telegram-канале.
Министр напомнил, что в Перми 30 августа стартует «Гранд-финал» Лиги 3х3. На берег Камы прилетели шесть команд из США, Сербии, Словении и Мадагаскара, получившие спецприглашения.
Дегтярев за одним столом с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным обсудил реализации ключевых инфраструктурных проектов и развитии массового спорта в крае. URA.RU уже писало, что гость пообещал транслировать опыт местного проекта «Тренер школьного двора» на другие регионы РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!