29 августа 2025

Бывшего пермского журналиста оштрафовали за участие в нежелательной организации

Суд оштрафовал бывшего пермского журналиста Ивана Колпакова
Суд признал журналиста виновным в административном правонарушении
Суд оштрафовал бывшего пермского журналиста Ивана Колпакова за участие в деятельности нежелательной организации. Это следует из материалов суда. 

«Измайловский районный суд Москвы признал бывшего пермского журналиста, главного редактора издания „Медуза“ (признана в РФ СМИ — иностранным агентом и нежелательной организацией) Ивана Колпакова виновным в административном правонарушении за участие в деятельности нежелательной организации. Основанием для обвинения послужили два ролика на YouTube, в одном из которых Колпаков указан как главный редактор „Медузы“, а в другом — дает интервью для „Радио Свобода“ (Организация признана иностранным агентом и включена в реестр нежелательных в РФ). Сам Колпаков на заседание суда не явился, его интересы представлял адвокат. Точная сумма штрафа в опубликованном решении суда не указана», — передает properm.ru со ссылкой на материалы дела. 

О возбуждении дела в отношении Колпакова стало известно в апреле 2025 года. Иван Колпаков родился в Перми в 1983 году, окончил историко-политологический факультет ПГУ и в 2010–2011 годах возглавлял пермское издание «Соль».

«Медуза» — признана в РФ СМИ — иностранным агентом и нежелательной организацией.

«Радио Свобода» — признана в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией.

