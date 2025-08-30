На Пермском тракте ввели ограничения из-за аварии

Движение ограничили из-за аварии
На Пермском тракте ограничили движение из-за случившейся аварии. Из-за этого может замедлиться ход авто по дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 319 произошло ДТП! Транспортное средство находятся на ремонтном участке направлении г. Пермь. Будьте внимательны», — сообщают дорожники.
Представители компании просят водителей заранее спланировать маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
