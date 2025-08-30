30 августа 2025

На Пермском тракте ввели ограничения из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение ограничили из-за аварии
Движение ограничили из-за аварии Фото:

На Пермском тракте ограничили движение из-за случившейся аварии. Из-за этого может замедлиться ход авто по дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 319 произошло ДТП! Транспортное средство находятся на ремонтном участке направлении г. Пермь. Будьте внимательны», — сообщают дорожники.

Представители компании просят водителей заранее спланировать маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Пермском тракте ограничили движение из-за случившейся аварии. Из-за этого может замедлиться ход авто по дороге. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 319 произошло ДТП! Транспортное средство находятся на ремонтном участке направлении г. Пермь. Будьте внимательны», — сообщают дорожники. Представители компании просят водителей заранее спланировать маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...