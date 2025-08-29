Дожди вернутся в Пермский край в воскресенье

В субботу в Пермском крае прогнозируется снижение количества осадков, в воскресенье регион ожидают дожди. Об этом предупреждают метеорологи.
«В субботу, 30 августа, погодные условия в Пермском крае определяются влиянием барического гребня, что приводит к уменьшению количества осадков. Ночью незначительные осадки возможны в восточных районах, днем осадки практически прекратятся на всей территории региона. Ветер подует западный ночью со скоростью 4–9 метров в секунду, днем усилится до 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем прогреется до +14…+19 градусов. В Перми ночью ожидается около 8 градусов, днем до 17 градусов», — говорится в telegram-канале Пермского центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В воскресенье, 31 августа, погоду будет определять атмосферная ложбина с теплым фронтом, которая принесет на территорию края небольшие и умеренные дожди. Исключение составят северо-восточные районы, где существенных осадков не ожидается. Ветер сменится на юго-восточный и восточный направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Перми прогнозируется выпадение небольшого дождя, температура ночью около 10 градусов, днем до 16 градусов.
По предварительным данным, 1 сентября сохранится облачная погода с небольшими дождями. Температура воздуха составит ночью +5...+10 градусов, днем — +14…+19 градусов.
Подобные перемены погоды с резким похолоданием и кратковременными дождями уже наблюдались в Пермском крае в конце июля и в течение августа 2025 года. Тогда регион также переживал чередование теплых и прохладных дней, что, по данным метеорологов, является характерной особенностью августа для этого региона.
