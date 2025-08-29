Вторую жену пермского аптекаря-банкрота признали несостоятельной

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом предпринимательницу Марию Годовалову (прим. — вторую жену Андрея Годовалова, в прошлом совладельца российской сети «Аптека от склада»). Это следует из материалов суда.
«26 августа Арбитражный суд Пермского края признал банкротом индивидуального предпринимателя Марию Годовалову, владелицу бренда „ВыкупИталия“, специализирующегося на поставках итальянской одежды и аксессуаров. Ее долг перед кредиторами оценивается в 6,01 млн рублей. При этом в суде не были представлены доказательства наличия у предпринимателя стабильных источников дохода», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на материалы дела.
Мария Годовалова является второй женой Андрея Годовалова, экс-совладельца сети «Аптека от склада», который объявлен в международный розыск по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Сумма доначислений вместе со страховыми взносами, пени и штрафом составляет 698,8 млн рублей.
В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность.
В 2024 году Андрей Годовалов и его бизнес-партнер Николай Шаврин признаны банкротами с личными долгами 4,2 млрд и 4,1 млрд рублей соответственно. Параллельно кредиторы предпринимают меры для розыска имущества семьи Годоваловых за рубежом, включая Италию, Францию, Киргизию и Казахстан.
