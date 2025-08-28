Скупал заводы и достроил легендарный «Колизей»: чем известен пермский депутат Борисовец из списка Forbes

Юрий Борисовец являлся депутатом всех созывов пермского заксобрания
Юрий Борисовец является старожилом пермской политики
Юрий Борисовец является старожилом пермской политики Фото:

Один из самых влиятельных и богатых депутатов краевого Заксобрания Юрий Борисовец старается избегать публичности и редко дает интервью. При этом парламентарий, отметивший в этом году 60-летний юбилей, является одним из самых известных политиков Прикамья и возглавляет одну из партийных фракций в краевом парламенте. Чем еще известен народный избранник — в материале URA.RU.

Родился в Чердыни и учился в Перми

Юрий Борисовец родился в 1965 году в поселке Керчевском Чердынского района Пермской области. Отец будущего депутата Лев Борисовец возглавлял объединение «Камлесосплав», в которое входил располагавшийся в поселке Керчевский рейд. По некоторым сведениям, ранее этот лесосплоточный рейд являлся крупнейшим в Европе.

Окончил в 1981 году среднюю школу № 84 города Перми. После школы поступил в Пермский политехнический институт на специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 1986 году с отличием окончил вуз и получил квалификацию «инженер-механик». В 1997 году окончил аспирантуру в Санкт-Петербургской лесотехнической академии. После защиты диссертации по теме «Плотовой сплав» получил степень кандидата технических наук.

Приватизировал родное предприятие

После окончания вуза Юрий Борисовец трудился в объединении «Пермремлестехника». Прошел путь от помощника мастера до заместителя главного инженера. В 1991 году Борисовец организовал акционерное общество закрытого типа «Тэкто», став его генеральным директором. Аббревиатура расшифровывалась как «техника, экономика, творчество».

Но к творчеству деятельность общества имела мало: Борисовец активно принимает участие в приватизации. Сначала это были небольшие торговые предприятия, типа кафе «Сюрприз», затем — промышленные (в числе первых была приватизирована «Пермремлестехника», где Борисовец начинал карьеру).

Впоследствии Юрий Борисовец в одном из интервью охарактеризовал свое становление как бизнесмена: «Являюсь ли я бизнесменом так называемой комсомольской волны? Давайте посмотрим, как появилась эта первая волна. КПСС и ВЛКСМ — кончились. Остались не у дел комсомольцы, работавшие на освобожденной основе. Это Юрий Трутнев и его плеяда. Им было нечего терять, поэтому они с головой окунулись в кооперативное движение, которое было предвестником сегодняшнего бизнеса. А я еще два года работал на заводе. Занимался своим карьерным ростом, писал диссертацию. Так что я себя отношу ко второй волне, когда в бизнес вслед за комсомольцами пошел менеджмент заводов».

Создал российский индустриальный альянс

Все эти годы Борисовец старался не привлекать внимание общественности. Одним из немногих публичных акций была презентация его нового предприятия с громким названием — «Российский индустриальный альянс» (РИАЛ), который он создал вместе с бизнесменом Валерием Закоптеловым. Вел церемонию малоизвестный тогда Дмитрий Нагиев.

С 1995 года Борисовец — президент ассоциации «РИАЛ», которая несколько раз за 20 лет меняла название. Первоначально компания занималась инвестированием в покупку заводов. В конце 1990-х — начале нулевых годов были приобретены предприятия химической отрасли — березниковская «Сода» и пермский «Камтэкс-Химпром». В дальнейшем пути Борисовца и Закоптелова разошлись, при этом компаньоны разделили «Соду» на «Соду-Хлорат» и Березниковский содовый завод.

Завел дружбу с Юрием Трутневым

В конце 90-х и начале 2000-х Борисовца часто видят в обществе будущего губернатора и федерального министра Юрия Трутнева, создавшего холдинг «Экс-лимитед», и Андрея Кузяева, развивавшего свою финансово-промышленную группу. Интересен факт, что первые серьезные деньги Кузяев заработал в стройотряде на том самом Керчевском сплавном рейде, которым руководил отец Борисовца.

В одном из интервью Юрий Борисовец рассказал о своих отношениях с Юрием Трутневым и помощи ему на выборах губернатора: «Я помогал Юрию Петровичу, потому что у нас дружеские отношения. Мне импонируют люди, которых не меняет ни количество денег в карманах, ни высота занимаемого кресла. Трутнев как раз такой! Определенную печать статус, разумеется, накладывает, но жизненные принципы у него остаются неизменными».

Избрался в Заксобрание и Госдуму

С 2001 по 2006 годы Юрий Борисовец был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, возглавлял комитет по региональной политике. Затем стал депутатом Заксобрания Пермского края, но в 2007 году по партийным спискам «Единой России» ушел работать депутатом Госдумы.

Юрию Борисовцу Пермь оказалась роднее Москвы
Юрию Борисовцу Пермь оказалась роднее Москвы
Фото:

Как вспоминал позже Борисовец в одном из интервью, «решил себя попробовать на федеральном уровне, но, работая в Госдуме, понял, что это не мое. Все-таки в регионе понятно, что ты делаешь, и виден результат. Да и Москва не мой город, уважаю столицу, но Пермь роднее».

В следующий созыв Госдумы Борисовец не вошел и вернулся в Пермь, где вновь избрался в региональный парламент в 2011 году и до сих пор является депутатом. В настоящее время Борисовец — руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Прикамья.

Парламентарий выступал с критикой деятельности губернатора Виктора Басаргина, который снял с должностей многих соратников Юрия Трутнева. В 2012 году баллотировался на пост секретаря реготделения «Единой России», но неожиданно для многих проиграл гендиректору ПЗСП Николаю Демкину.

Скупал и продавал хлебозаводы

Юрий Борисовец зашел на хлебный рынок Перми в 2004 году. К тому времени, как он взял в аренду у муниципалитета хлебокомбинат №1, он уже владел АО «Хлеб», в который вошли мощности двух бывших пермских хлебокомбинатов.

Для управления активами группы РИАЛ в пищевом бизнесе в 2006 году было учреждено ОАО «Первый хлеб». При этом, у его основного конкурента — ОАО «Покровский хлеб» у компании Борисовца также была доля в 12,5 процентов. С этим активом Юрий Борисовец расстался в 2011 году, а в начале 2018 года Борисовец полностью продал компанию «Первый хлеб».

Построил магазины и небоскреб

Вместо советского недостроя Юрий Борисовец построил современный ТЦ
Вместо советского недостроя Юрий Борисовец построил современный ТЦ
Фото:

Борисовец приобрел бывшего строительного подрядчика «Пермских моторов» — компанию «Австром» и избавил город от самого известного на тот момент долгостроя Перми — киноконцертного зала «Родина», строительство которого было заморожено еще в 1987 году. Объект получил в народе название «Колизей» и стал прибежищем для наркоманов и бездомных, при этом находился он в самом центре города — через дорогу от резиденции губернатора и здания краевого парламента. На этой площадке в 2005 году Борисовец построил торговый центр, который назвал «Колизей Атриум». В 2007 году через дорогу появился еще один его ТЦ — «Колизей-Синема».

В дальнейшем Юрий Борисовец построил в Перми также несколько зданий, крупнейшим из которых стал 20-ти этажный бизнес-центр «Грин Плаза», который, по мнению общественников, испортил вид площади перед ДК Солдатова и так называемого «Тихого Компроса» в целом. Недалеко от «Грин Плазы», на улице Белинского, располагается еще один магазин, построенный «Австромом» — ТЦ «Домино». В створе улицы предполагалось возвести переход, связывающий Свердловский район с улицей Мильчакова. Но теперь его строительство фактически невозможно.

Попал в рейтинг Forbes

В 2019 году Юрий Борисовец попал в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России. По данным Forbes, его доход составил 165,8 млн рублей. Борисовец занял 90-е место в рейтинге, а в его собственности находилось 49 объектов недвижимости.

Выиграл кубок по теннису

Юрий Борисовец является поклонником большого тенниса. В 2008 году, будучи депутатом Госдумы, политик выиграл Кубок председателя нижней палаты российского парламента по теннису. В том же году группа компаний «РИАЛ» объявляла о планах построить в Перми центр тенниса стоимостью 250 млн рублей.

В составе спорткомплекса должна была появиться одна большая площадка — шоу-корт с трибунами для соревнований, а также 13-15 тренировочных кортов открытого и закрытого типа. На его базе также предполагалось открыть фитнес-центр и SPA-салон. При этом на быструю окупаемость бизнесмен не рассчитывал: «Для меня как для бизнесмена и политика это больше имиджевый проект», — пояснил он в одном из интервью. Но в связи с экономическим кризисом 2008 года компания свернула свои планы. URA.RU готово предоставить слово Юрию Борисовцу и другим лицам, упомянутым в публикации.

